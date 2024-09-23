Станислав Попов: "Нас ждет незабываемый Кубок Кремля"

19 октября 2024 г. Государственный Кремлевский Дворец гостеприимно принимает в шестой раз "Кубок Кремля – Гордость России!" – турнир по спортивным бальным танцам!



Кубок Кремля – главный турнир сезона в России, проходящий в статусе "по приглашению". И на него организатор президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент Всемирного танцевального совета, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов приглашает только лучшие российские и зарубежные пары.

На этот раз в списках участников более 120 дуэтов, которые разыграют шесть Кубков в европейской и латиноамериканской программах. Танцуют профессионалы, любители и Про-Эм. На соревнованиях выступят танцоры и из Италии, ЮАР, Канады, Армении, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. Особенно внушительной на этот раз будет команда из Китая, которая представит своих чемпионов в любительских и профессиональных категориях.

Станислав Попов: "На осеннем Кубке Кремля у нас заявлен и звездный состав арбитров! Выступления будут оценивать Донни и Хайди Бернс, Гейнор Фейвезэр, Мирко Саккани, Катарина Адзертон, чьи имена уже давно вписаны высокими достижениями в мировую историю бальных танцев. Легендарные Донни Бернс, президент Всемирного танцевального совета, и Гейнор Фейвезэр являются четырнадцатикратными чемпионами мира по латиноамериканским танцам, и я уверен, что все участники будут счастливы выступать перед такими высокопрофессиональными судьями".

Безусловно российские пары уже давно занимают высокие позиции в мировом рейтинге. Болельщики приходят на Кубок Кремля, чтобы вновь увидеть лучший танец таких профессионалов, как многократные чемпионы России, многократные вице-чемпионы мира и Европы Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева в латиноамериканской программе. И в европейской – Федор Исаев и Анна Зудилина, также многократные чемпионы России и финалисты чемпионатов мира и Европы.

Любители-латинисты всегда проходят тщательный отбор у организаторов. Соревноваться в этой категории будут 29 пар. На апрельском событии произошла смена лидера. Чемпионами стали Шариф Мирханов и Анна Долгополова, предыдущие обладатели "Кубка Кремля – Гордость России!" Таха Бату Чошар и Александра Повзун опустились на место вице-чемпионов.

Как прошли эти полгода для этих дуэтов, в какой они форме и с каким настроением выйдут на паркет 19 октября, и кто займет единственное первое место на пьедестале – это теперь не только интрига предстоящей борьбы между ними, но и напряженная красота самого состязания между лидерами.



Шариф Мирханов: "Когда ты одерживаешь победу, наступает определенная ответственность. И не важно порой, что это за турнир. Самое сложное в данном случае в нашем спорте, да, в общем-то, как и в любом другом, удерживать завоеванные позиции. Ведь выиграть — это одно. Не скажу, что это легко и каждый может, нет, конечно. Но все же это гораздо проще, чем потом удержать высокую планку. Но, опять же, мы не ставим с Анной такую цель, что-то удерживать. Важно двигаться дальше и развивать танец, работать над ним, никогда не останавливаться. Так что, в принципе, для нас ничего не поменялось. Тренируемся и готовимся к Кубку Кремля".

Особенно интересными в последние годы стали соревнования в категории Про-Эм, Профессионал – Любитель. В данной паре любителем выступает студент/ученик, который стал заниматься бальными танцами в более зрелом возрасте, чьи успехи и усердие на паркете привели к такому уровню профессионализма и результатам, что приглашаются на Кубки Кремля. Соревноваться прекрасные леди будут по возрастным категориям в стандарте и латине.

В третий раз на кремлевский паркет выйдет Елена Яшина, спортивный врач по образованию, доктор медицинских наук, мастер спорта СССР по фигурному катанию, советник генерального директора по спорту ПАО "Татнефть", ведущий научный сотрудник "Лаборатории информационных технологий" в управлении РАНХиГС при Президенте РФ, которая на протяжении последних лет не представляет свою жизнь без бальных танцев: "Побеждать – это, безусловно, великолепно, но для меня участие в турнирах, в первую очередь, победа над самой собой и сама возможность танцевать, которая дает жизни совершенно другие краски и очарование!"

Особенные "краски и очарование" предстоящим соревнованиям добавят уникальные показательные выступления легендарных танцоров. Уже в программе организатора два номера в стиле экзибишен от Виктора да Силва (Португалия) с Яной Дымовой (Про-Эм) и Джоанной Люнис, многократной вице-чемпионкой мира, шоу танцоров из ЮАР Рино Ван Ден Берга и Елены Токаренко. И это еще не все имена, которые заявлены к выступлению.

Станислав Попов всегда строго придерживается установленного им же правила "не раскрывать программу вечера" для того, чтобы дарить сюрпризы всем поклонникам, влюбленных в бальный танец! До встречи на паркете!

Нас ждет незабываемый "Кубок Кремля – Гордость России!"