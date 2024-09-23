Станислав Попов: "Нас ждет незабываемый Кубок Кремля"

Сын Фриске дебютировал в кино Тесты Гузеева нарушила запрет Первого канала Игры Сонник

Топ новостей недели

Крутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этомКрутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этом Родные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну ДоронинуРодные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну Доронину Страшно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим старикомСтрашно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим стариком Галкин* объявил о скором возвращении на телевидение: снова станет вести передачу о детяхГалкин* объявил о скором возвращении на телевидение: снова станет вести передачу о детях

Лента новостей

Понедельник 23 сентября

14:18Станислав Попов: "Нас ждет незабываемый Кубок Кремля" 12:49Ольга Орлова отреклась от мужа в день его рождения 11:52"Врет": Алсу мечет гром и молнию в адрес бывшего мужа и его адвоката 11:11Воплотить самый смелый замысел: как кинопарк "Москино" помогает снимать фильмы 10:40Елена Кондулайнен после паралича учится жить заново 09:57Глюкозе не удастся выйти сухой из воды после позора в Красноярске 08:54Вандалы разгромили могилу недавно умершего Маслякова 04:127 запретов, с которыми столкнулась Кейт Миддлтон, став принцессой 00:11Седокова перестала скрывать грядущий развод с мужем-иностранцем: Мы приняли такое решение 21:24Успенская выдала, кому ни за что не позволила бы спеть свои песни 18:07ТЕСТ на грамотность: сможете ли правильно поставить ударение в этих знакомых словах 15:19Выходные перенесли: как будем отдыхать в новогодние каникулы 2024-2025 12:34Во власти технологий: 5 книг о виртуозных изобретениях 09:15Тест: если сможете закончить эти крылатые фразы, то ваш словарный запас выше всяких похвал 06:03День осеннего равноденствия: что это такое и чего нужно опасаться в эту дату 03:11Сестра Фриске показала ее последнее фото в Сети 00:03Виктория Бекхэм раскрыла интимный секрет семейного счастья 21:39Самые нелепые подарки звездам от поклонников 18:10Тест для киноманов: вспомни детали любимых советских комедий 15:105 малоизвестных фактов о принцессе Диане 12:1946-летняя Климова восхитила поклонников своими стройными ногами 09:02Как хирургу бороться с негативными отзывами хейтеров 06:48Расставание отменяется? Лопес и Аффлек вместе отводят детей в школу 03:04Сосед Меган Маркл и принца Гарри рассказал о вопиющей выходке герцогов Сассекских 00:24Стивену Кингу исполнилось 77 лет: вспоминаем 5 лучших экранизаций книг короля ужасов 20:57"На него объявлена охота": адвокат опасается за Яна Абрамова из-за мести Алсу 19:57Новое амплуа: Александр Олешко в роли Павла I стал сенсацией 19:18Известный телеведущий раскрыл правду об отношениях Ирины Понаровской и ее покойного сына 17:32Прошедшая лечение Глюк’оZа удивила фанатов кардинальным изменением 16:47Отрекшаяся от России Лайма Вайкуле лишится последнего 15:34"Очень плохо": Киркоров не смог сдержать слез из-за тяжелого состояния своего отца 14:21Тест для любителей питомцев: угадай советский фильм по кадру с собакой 13:32"Катастрофа": сын Сафронова получил серьезную травму в драке перед важным концертом 12:29Страшно кричала и плакала: узнавшей про смерть сына Понаровской стало плохо с сердцем 12:12Долина уколола оскандалившуюся Бузову после неприятного инцидента 11:13В Москве скоропостижно умер молодой сын Ирины Понаровской 09:28Как сейчас выглядит могила умершего шесть лет назад Николая Караченцова 09:09"Сдувшийся мячик": фигура Хилькевич после родов оставляет желать лучшего 06:27Жене Соколовского поступают связанные с ребенком жуткие угрозы 03:45Как прошла первая рабочая встреча Кейт Миддлтон после курса химиотерапии 00:18Софи Лорен исполнилось 90 лет: интересные факты о звезде Золотого века Голливуда 20:49Поклонники Бородиной разоблачили ее бойфренда: Показуха 20:11Вернувшийся из США Кашпировский напал на журналистов в Москве 17:56Лазарев вдали от Москвы рассказал о поиске любви 17:53Докторская колбаса и чай: стали известны детали райдера Бузовой 16:27Илья Авербух заявил о планах на третьего ребенка: Собираюсь с силами 15:34Гарик Харламов объявил о закрытии шоу Comedy Club 15:17Техношатер с VR-зоной и лазерное шоу: в Москве пройдет "Ночь инноваций" 14:17Тест для заставших СССР: эти вещи были в советские времена или нет? 12:55Кудрявцева сделала заявление об отъеме "Телеграма" у находящегося под следствием Дурова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Станислав Попов: "Нас ждет незабываемый Кубок Кремля"

Станислав Попов: "Нас ждет незабываемый Кубок Кремля"
114

19 октября 2024 г. Государственный Кремлевский Дворец гостеприимно принимает в шестой раз "Кубок Кремля – Гордость России!" – турнир по спортивным бальным танцам!

Кубок Кремля – главный турнир сезона в России, проходящий в статусе "по приглашению". И на него организатор президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент Всемирного танцевального совета, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов приглашает только лучшие российские и зарубежные пары.

На этот раз в списках участников более 120 дуэтов, которые разыграют шесть Кубков в европейской и латиноамериканской программах. Танцуют профессионалы, любители и Про-Эм. На соревнованиях выступят танцоры и из Италии, ЮАР, Канады, Армении, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. Особенно внушительной на этот раз будет команда из Китая, которая представит своих чемпионов в любительских и профессиональных категориях.

Станислав Попов: "На осеннем Кубке Кремля у нас заявлен и звездный состав арбитров! Выступления будут оценивать Донни и Хайди Бернс, Гейнор Фейвезэр, Мирко Саккани, Катарина Адзертон, чьи имена уже давно вписаны высокими достижениями в мировую историю бальных танцев. Легендарные Донни Бернс, президент Всемирного танцевального совета, и Гейнор Фейвезэр являются четырнадцатикратными чемпионами мира по латиноамериканским танцам, и я уверен, что все участники будут счастливы выступать перед такими высокопрофессиональными судьями".

Безусловно российские пары уже давно занимают высокие позиции в мировом рейтинге. Болельщики приходят на Кубок Кремля, чтобы вновь увидеть лучший танец таких профессионалов, как многократные чемпионы России, многократные вице-чемпионы мира и Европы Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева в латиноамериканской программе. И в европейской – Федор Исаев и Анна Зудилина, также многократные чемпионы России и финалисты чемпионатов мира и Европы.

Кирилл Белоруков и Валерия Айдаеева. Фото: Алексей Исмагилов

Любители-латинисты всегда проходят тщательный отбор у организаторов. Соревноваться в этой категории будут 29 пар. На апрельском событии произошла смена лидера. Чемпионами стали Шариф Мирханов и Анна Долгополова, предыдущие обладатели "Кубка Кремля – Гордость России!" Таха Бату Чошар и Александра Повзун опустились на место вице-чемпионов.

Шариф Мирханов и Анна Долгополова. Фото: Юрий Коныхев

Как прошли эти полгода для этих дуэтов, в какой они форме и с каким настроением выйдут на паркет 19 октября, и кто займет единственное первое место на пьедестале – это теперь не только интрига предстоящей борьбы между ними, но и напряженная красота самого состязания между лидерами.

Шариф Мирханов: "Когда ты одерживаешь победу, наступает определенная ответственность. И не важно порой, что это за турнир. Самое сложное в данном случае в нашем спорте, да, в общем-то, как и в любом другом, удерживать завоеванные позиции. Ведь выиграть — это одно. Не скажу, что это легко и каждый может, нет, конечно. Но все же это гораздо проще, чем потом удержать высокую планку. Но, опять же, мы не ставим с Анной такую цель, что-то удерживать. Важно двигаться дальше и развивать танец, работать над ним, никогда не останавливаться. Так что, в принципе, для нас ничего не поменялось. Тренируемся и готовимся к Кубку Кремля".

Особенно интересными в последние годы стали соревнования в категории Про-Эм, Профессионал – Любитель. В данной паре любителем выступает студент/ученик, который стал заниматься бальными танцами в более зрелом возрасте, чьи успехи и усердие на паркете привели к такому уровню профессионализма и результатам, что приглашаются на Кубки Кремля. Соревноваться прекрасные леди будут по возрастным категориям в стандарте и латине.

В третий раз на кремлевский паркет выйдет Елена Яшина, спортивный врач по образованию, доктор медицинских наук, мастер спорта СССР по фигурному катанию, советник генерального директора по спорту ПАО "Татнефть", ведущий научный сотрудник "Лаборатории информационных технологий" в управлении РАНХиГС при Президенте РФ, которая на протяжении последних лет не представляет свою жизнь без бальных танцев: "Побеждать – это, безусловно, великолепно, но для меня участие в турнирах, в первую очередь, победа над самой собой и сама возможность танцевать, которая дает жизни совершенно другие краски и очарование!"

Елена Яшина и Владислав Чученов.Фото: Юрий-Коныжев

Особенные "краски и очарование" предстоящим соревнованиям добавят уникальные показательные выступления легендарных танцоров. Уже в программе организатора два номера в стиле экзибишен от Виктора да Силва (Португалия) с Яной Дымовой (Про-Эм) и Джоанной Люнис, многократной вице-чемпионкой мира, шоу танцоров из ЮАР Рино Ван Ден Берга и Елены Токаренко. И это еще не все имена, которые заявлены к выступлению.

Виктор да Силва и Джоанна Люнис. Фото: Алексей Исмагилов

Станислав Попов всегда строго придерживается установленного им же правила "не раскрывать программу вечера" для того, чтобы дарить сюрпризы всем поклонникам, влюбленных в бальный танец! До встречи на паркете!

Нас ждет незабываемый "Кубок Кремля – Гордость России!"

Шоу-бизнес в Telegram

23 сентября 2024, 14:18
Станислав Попов и Донни Бернс. Фото: Светозар Андреев
Дни.ру✓ Надежный источник

"Гэлакси – Кубок Кремля": танцевальный мост китайско-российской дружбы

"Гэлакси – Кубок Кремля": танцевальный мост китайско-российской дружбы
2024–2025 годы объявлены годами культуры России и Китая для развития и расширения двухсторонних связей. Президент Российского танцевального союза (РТС), народный артист России Станислав Попов особенно в последние пять лет активно контактирует с китайскими организациями по спортивным бальным танцам: лучшие китайские пары, а это обязательно чемпионы, приглашаются к участию в кремлевских турнирах – Кубок мира, "Кубок Кремля – Гордость России!", а лучшие российские пары выступают в многочисленных китайских соревнованиях и с удовольствием принимают приглашения и работают с китайскими танцорами в тренировочных лагерях, устраивают мастер-классы и показательные выступления. Июль 2024 стал особенным в данной сфере сотрудничества.

"Кубок Кремля – Гордость России!": результаты, эмоции и новые чемпионы

"Кубок Кремля – Гордость России!": результаты, эмоции и новые чемпионы
20 апреля 2024 года в Государственном Кремлевском Дворце прошел пятый международный турнир "Кубок Кремля – Гордость России!" по спортивным бальным танцам. Организатор и ведущий Станислав Попов – президент Российского танцевального союза, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ. Кремлевский Дворец — знаковое место для любого танцора, потому что неразрывно связано как с историей нашей страны, так и с современной историей бального танца в России.

Таха Бату Чошар и Александра Повзун: "Мы сейчас на позитиве и танцевальная жизнь в самом разгаре"

Таха Бату Чошар и Александра Повзун: "Мы сейчас на позитиве и танцевальная жизнь в самом разгаре"
20 апреля 2024 года в Государственном Кремлевском Дворце состоится пятый международный турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!". Организатор и ведущий Станислав Попов – президент Российского танцевального союза (РТС), народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ. Среди участников соревнований по латиноамериканским танцам среди любителей есть очень яркий и самобытный интернациональный дуэт – Таха Бату Чошар и Александра Повзун.

"Кубок Кремля – Гордость России!": танец во имя мира и счастья!

"Кубок Кремля – Гордость России!": танец во имя мира и счастья!
20 апреля – значимый день в календаре спортивного бального танца. В Государственном Кремлевском Дворце в пятый раз пройдет турнир "Кубок Кремля – Гордость России!". И это первый юбилей данного международного соревнования! На паркет выйдут профессионалы и любители, пары Про-Эм и разыграют шесть Кубков в европейской и латиноамериканской программах. Всего к участию заявлено более 110 пар. Из истории.

Российскому международному олимпийскому университету исполняется 15 лет

Российскому международному олимпийскому университету исполняется 15 лет
За последние годы университет вошел в десятку лучших специализированных вузов мира. Российский международный олимпийский университет (РМОУ) появился во время подготовки к Олимпиаде в Сочи.

Выбор читателей

22/09ВскТест: если сможете закончить эти крылатые фразы, то ваш словарный запас выше всяких похвал 21/09СбтТест для киноманов: вспомни детали любимых советских комедий 22/09ВскСестра Фриске показала ее последнее фото в Сети 21/09СбтСамые нелепые подарки звездам от поклонников 21/09Сбт5 малоизвестных фактов о принцессе Диане 22/09ВскВиктория Бекхэм раскрыла интимный секрет семейного счастья