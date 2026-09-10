Мэр Москвы сообщил об открытии нового съезда с МСД на Каширское шоссе

Схема движения изменится для сотен тысяч автомобилистов.



На юге Москвы открыли двухполосную эстакаду-съезд, связавшую Московский скоростной диаметр (МСД) с Каширским шоссе. О запуске движения сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

"Продолжаем развивать наш главный дорожный проект последних лет — Московский скоростной диаметр. Сегодня открыли новый съезд с МСД на Каширское шоссе. Это двухполосная эстакада длиной 800 метров. Часть сооружения проходит над путями МЦД-2. Работы велись в технологические окна без остановки движения поездов, чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров", — написал Сергей Собянин.

Эстакада обеспечивает бессветофорный съезд с южного направления МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД и напрямую соединяет диаметр с Южной рокадой. По расчетам специалистов, интенсивность движения по объекту составит около 6,2 тысячи машин в сутки. Перепробег транспорта на этом участке сократился почти в два раза, а время съезда уменьшилось с шести минут до одной.

Ввод сооружения перераспределил трафик в прилегающих районах: нагрузка на участок Каспийской улицы от МСД до Каширского шоссе снизилась на 50%, а загруженность самого шоссе до Шипиловского проезда упала на 8%. Это улучшило дорожную ситуацию для 440 тысяч жителей районов Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное и Братеево.

Конструктивно 800-метровая эстакада состоит из двух частей: пролеты над путями МЦД-2 выполнены из металлических конструкций с ортотропной плитой, остальная часть — из монолитного преднапряженного железобетона. На подъездах к путепроводу обустроили подпорные стены.

Всего в рамках проекта уложили 1,7 километра дорожного полотна. Рядом с эстакадой построили двухполосный боковой проезд вдоль Каширского шоссе длиной 256 метров со съездами, а также подъездные пути к объектам связи и снегоплавильным пунктам. Около дома 57 на Каширском шоссе реконструировали подземный переход, продлив тоннель под новым съездом, и высадили 0,7 гектара газонов.

Основной ход МСД открыли в сентябре 2023 года. Магистраль связала север и восток столицы (от Бусиновской развязки до трассы М-12 "Восток") с выездом на юг к дороге М-2 "Крым". Ежедневно диаметром пользуются около 400 тысяч автомобилистов, что сопоставимо с загрузкой МКАД и ТТК. Запуск трассы сократил среднее время в пути по городу на 25–50% и разгрузил участки кольцевых магистралей на величину до 15%.

С 2011 года в Москве построили более 1,6 тысячи километров дорог, 503 эстакады, моста и тоннеля, а также 376 внеуличных переходов. В планах на 2026–2028 годы — ввод еще около 300 километров дорог, включая искусственные сооружения и пешеходные переходы.