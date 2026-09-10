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Четверг 10 сентября

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Экс-солистке группы "Мираж" Маргарите Суханкиной грозит уголовное дело

Маргарита Суханкина. Фото: kino-teatr.ru
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Многолетняя битва за наследие культовой советской поп-группы переросла в уголовную плоскость, создав юридические риски для главной вокалистки коллектива.

Заслуженная артистка России и "золотой голос" группы "Мираж" Маргарита Суханкина может стать фигурантом доследственной проверки с перспективой возбуждения уголовного дела. Как сообщает СМИ, с заявлением в правоохранительные органы обратился основатель и композитор коллектива Андрей Литягин, обвинив бывшую коллегу в клевете.

Поводом для обращения в полицию стали публичные высказывания артистки в средствах массовой информации. В одном из недавних интервью Суханкина заявила, что Литягин якобы "более трех лет находится в официальном розыске и целенаправленно скрывается от следственных органов".

Композитор посчитал эти слова недостоверными и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. По позиции музыканта, заявления певицы подпадают под статью Уголовного кодекса РФ о клевете, предусматривающую наказание от крупных штрафов до обязательных работ.

Нынешнее разбирательство стало очередным витком затяжного конфликта за творческое наследие "Миража". Спор между создателем группы и вокалисткой длится годами. Несколько месяцев назад суд удовлетворил иск Суханкиной, запретив Литягину использовать ее архивные вокальные записи в фонограммах для новых концертных составов группы.

Сам композитор с подобной позицией категорически не согласен. Он настаивает, что еще в 2013 году артистка официально передала ему права на использование своего голоса в фонограммах коллектива, поэтому он считает себя вправе распоряжаться записями.

Маргарита Суханкина — ключевая фигура в истории легендарного проекта. Выпускница Московской государственной консерватории имени Чайковского, именно она записала вокал для альбомов группы конца 1980-х годов. Хиты "Музыка нас связала", "Наступает ночь" и "Снежинка" стали визитной карточкой эпохи, хотя на сцене под ее голос долгое время выступали другие солистки. В ноябре 2023 года певица была удостоена звания заслуженной артистки РФ.

Теперь правоохранительным органам предстоит изучить контекст публичных заявлений певицы. Если в ее словах найдут состав правонарушения, артистке придется отстаивать свою позицию уже в рамках процессуальной проверки МВД.

Шоу-бизнес в Telegram

10 сентября 2026, 10:50
Маргарита Суханкина. Фото: kino-teatr.ru
Telegram / "112"• Требует проверки

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