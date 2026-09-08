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Оскандалившаяся в прошлом Ивлеева разрыдалась перед народом

Анастасия Ивлеева. Фото: kino-teatr.ru
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Телезвезда призналась, что больше не собирается строить из себя ту, кем не является.

Некогда одна из самых влиятельных и высокооплачиваемых персон отечественного шоу-бизнеса Настя Ивлеева переживает тяжелый, но важный этап личного и творческого перерождения. Опальная телеведущая и блогер, чья карьера резко пошла на спад после череды громких скандалов и бойкотов, наконец-то сделала уверенный шаг к возвращению в профессию. Однако этот триумф дался звезде высокой эмоциональной ценой.

Знаменитость презентовала крупную коммерческую коллаборацию и модную фотосессию. Увидев результат масштабной работы и столкнувшись с неожиданно теплой реакцией аудитории, блогерша разрыдалась, не в силах больше сдерживать накопившиеся переживания.

В своем блоге телезвезда опубликовала предельно откровенное признание, рассказав о слезах, которые она проливает без остановки:

"Сидя на скамейке запасных эти почти уже три года, поняла, что больше никогда не буду скрывать своих счастливых, искренних эмоций. Не буду строить из себя ту, кем не являюсь, не буду подстраиваться под чужие ожидания, примерять чужие роли и обманывать саму себя. И поэтому, скажу честно, что когда вышла эта съемка, я заплакала! Читаю Telegram-каналы, комментарии и плачу снова... Я так благодарна за храбрость, доброту, человечность, комплиментарность. Вернуться к себе — бесценно!" — эмоционально выплеснула чувства Настя.

Эти слезы стали кульминацией затяжного кризиса, в котором звезда пребывала последнее время. Потеря многомиллионных контрактов, исчезновение с экранов и дистанцирование вчерашних светских приятелей заставили блогершу провести тотальную переоценку ценностей. Лишившись прежнего статуса, артистка училась жить вдали от вспышек софитов и шумных вечеринок.

Пока скептики продолжают припоминать знаменитости былые ошибки, преданные поклонники активно поддерживают ее в комментариях. Пользователи отмечают, что пауза пошла ей на пользу, избавив от напускного пафоса. Судя по всему, эпоха показного эпатажа для блогерши осталась позади, и теперь она намерена выстраивать диалог со зрителем исключительно на искренности и честности.

Шоу-бизнес в Telegram

8 сентября 2026, 16:43
Анастасия Ивлеева. Фото: kino-teatr.ru
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Фоторепортаж

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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