"Стал палачом для своих детей": любовный треугольник экс-жены Диброва вылился в грязный скандал

Громкий светский развод, оставивший шестерых детей без средств к существованию, перерос в настоящую войну с исками на миллионы рублей.



Светский мир столицы до сих пор сотрясают последствия громкого расставания телеведущего Дмитрия Диброва с его молодой избранницей Полиной. Год назад 37-летняя эффектная брюнетка приняла решение уйти от знаменитого шоумена к преуспевающему бизнесмену Роману Товстику. Ради новых чувств и вспыхнувшей страсти миллионер пошел на радикальный шаг — бросил супругу Елену, с которой воспитывал шестерых детей. И если сам Дибров проявил мудрость, сохранив с экс-избранницей цивилизованные отношения ради троих общих сыновей, то в семье Товстиков разразилась настоящая драма, переросшая в открытую войну.

Брошенная жена миллионера Елена так и не смогла смириться с предательством. Боль от ухода мужа к утонченной модели до сих пор застилает ей глаза. Женщина превратила свои социальные сети в настоящую арену боевых действий. Она регулярно обрушивает на соперницу шквал негатива, а бывшего благоверного прилюдно обвиняет в черствости и полном нежелании заботиться о собственных наследниках.

Очередной виток скандала произошел прямо в День знаний. Елена опубликовала эмоциональный пост, в котором в мельчайших подробностях описала кошмар, через который пришлось пройти ее детям 1 сентября. Пока Роман Товстик осыпает дарами новую возлюбленную и купает ее в роскоши, его родные сыновья и дочери оказались буквально на грани выживания.

"1 сентября — это праздник для детей! Каким он стал для нас? Отец стал палачом для своих детей, без ответственности за тех, кого приручил; он не оплатил обратные билеты своим детям, чтобы они вернулись домой и пошли в сады, школы, которые также не оплатил, снял номера с машины, чтобы они, живя за городом, не могли ездить, осушил им бассейн в доме, за газ, свет также счета не оплачены, у них изменилась жизнь в один миг. Чтобы показать им, как мама справится со всем в один день, находясь в декрете с шестым малышом, сказав: "Ты ведь супермама". При этом он демонстрирует богемную жизнь для чужих детей и сожительницы", — пожаловалась Елена.

Впрочем, Елена не намерена сдаваться и готовится отстаивать права отпрысков на алименты через суд.

Однако уставшая от потоков грязи Полина Диброва решила не отмалчиваться и нанесла ответный удар. Экс-супруга шоумена не стала вступать в банальную перепалку в комментариях, а отправилась прямиком к адвокатам. Теперь 37-летняя брюнетка намерена наказать обидчицу через судебные инстанции. Как подтвердили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы, Полина подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Бывшая муза Диброва требует взыскать с Елены Товстик солидную компенсацию морального вреда — ровно пять миллионов рублей, а также принудительно заставить ее удалить все порочащие публикации из сети.

В исковом заявлении указано, что публикации Елены содержат лживые утверждения об аморальных и асоциальных поступках истца, а также бесцеремонно раскрывают подробности личной и семейной жизни.