"Устроили цыганский табор!": отец Жанны Фриске вычеркнул 13-летнего внука из наследства из-за родни Шепелева

Многолетняя война за имущество безвременно ушедшей певицы вспыхнула с новой силой, ударив по самому беззащитному участнику этой затянувшейся драмы.



Единственному наследнику Жанны Фриске, ее сыну Платону, в этом году исполнилось уже 13 лет. Подросток годами не общается с бабушкой и дедушкой по материнской линии. Родственники звезды вели изнурительные судебные битвы и устраивали публичные разбирательства, требуя от отца мальчика — телеведущего Дмитрия Шепелева — позволить им видеться с ребенком. Со временем страсти утихли, однако затаенная обида на бывшего зятя никуда не исчезла и привела к неожиданному финалу.

Главным яблоком раздора стала 90-метровая квартира певицы в доме на Шмитовском проезде на Красной Пресне. После смерти артистки недвижимость разделили в долях между ее родителями и сыном. Когда Шепелев попытался продать долю Платона, родственники Жанны через суд заблокировали сделку до совершеннолетия мальчика.

Владимир Фриске неоднократно заверял публику: как только внуку исполнится 18 лет, оставшиеся две трети жилья сразу перепишут на него. Все эти годы квартиру бережно хранили как музей. Сестра певицы Наталья рассказывала, что в комнатах оставили все, как при жизни Жанны — от нарядов в гардеробной до любимых духов на туалетном столике. Семья ждала дня, когда повзрослевший наследник войдет в мамину квартиру.

Однако обещания были нарушены. Отец артистки переоформил документы и передал две трети жилья младшей внучке Луне — дочери Натальи.

В эфире шоу "Звезды сошлись" Владимир Борисович откровенно объяснил свой поступок. Мужчина признался, что пошел на этот шаг исключительно из-за неприязни к Шепелеву и его окружению, высказав жесткий упрек.

"Не хочу, чтобы в квартире дочери появлялись родственники Шепелева. Они там в свое время уже устроили цыганский табор", — эмоционально объяснил отец певицы.

Из-за затянувшейся вражды взрослых и попытки оградить жилье от семьи телеведущего 13-летний Платон потерял возможность стать единоличным владельцем квартиры своей мамы. Личные счеты и старые обиды вновь взяли верх над семейным миром.