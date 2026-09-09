Возьмите это в руки 9 сентября, чтобы обрести здоровье на весь год

В народном календаре 9 сентября занимает особое место. В православной традиции в эту дату почитают память преподобного Пимена Великого и мученицы Анфисы Новой, а в народном обиходе день ласково прозвали Два Пимена и Анфиса Рябинница. Наши предки верили, что именно девятые сутки первого осеннего месяца обладают колоссальной исцеляющей энергетикой, способной вернуть радость жизни и избавить человека от застарелых хворей.
Алый щит от болезней: что нужно взять в руки 9 сентября
Главным символом, целителем и оберегом этого дня испокон веков считалась гроздь спелой рябины. По поверьям, именно к 9 сентября после первых легких утренников ягоды рябины наливаются максимальной целебной силой и готовы отдать ее человеку.
Чтобы зарядиться крепким здоровьем на все предстоящие двенадцать месяцев, предки проводили несложный, но действенный ритуал:
- Подойти к живому дереву. Рано утром, до полудня, нужно выйти на улицу, найти красивую рябину и поклониться ей.
- Сорвать свежую гроздь. Небольшую веточку с алыми ягодами нужно зажать обеими руками, закрыть глаза и мысленно попросить у природы сил, бодрости и защиты от всех недугов.
- Принести оберег в дом. Эту веточку бережно несли в жилище и подвешивали у изголовья кровати или над входной дверью. Считалось, что пока в доме есть эта рябина, болезни и дурной глаз не смогут переступить порог.
Женщины и девушки обязательно делали из свежих ягод бусы на красной нитке. Такой амулет носили на шее целый год: верили, что рябиновые бусы сохраняют женскую силу, молодость кожи, спасают от головных болей и защищают сердце.
Строгие запреты: чего нельзя делать в день Анфисы Рябинницы
Отношение к рябине 9 сентября требовало предельного уважения. Пренебрежение к дереву могло обернуться бедой.
- Категорически запрещено ломать ветки и рубить рябину. Сорвать разрешалось только несколько гроздей для дома и лечения, причем делать это нужно было аккуратно, благодаря дерево. Тот, кто спилит рябину или поломает куст ради забавы, навлечет на себя болезни и череду неудач.
- Не собирайте весь урожай до последней ягоды. Часть ягод обязательно оставляли птицам. По поверьям, если обидеть пернатых и оставить их без зимнего корма, в дом придут нужда и безденежье.
- Не поднимайте чужие вещи на перекрестках. В день Рябинницы знахари нередко избавлялись от болезней, оставляя вещи на дорогах. Поднять оброненную монету, платок или украшение — значит перетянуть на себя чужую тяжелую судьбу.
- Не ссорьтесь на пороге. Любые конфликты в дверных проемах способны выгнать из дома достаток и привлечь разлад в семью.
Приметы погоды на 9 сентября 2026 года
По поведению рябины и окружающей природы предки безошибочно читали знаки приближающейся зимы.
- Если на рябине много ягод — осень будет дождливой и сырой, а зима — морозной и снежной.
- Ягод на деревьях мало — осень предстоит сухая, ясная и теплая.
- Гром гремит 9 сентября — тепло задержится надолго, а зима наступит позже обычного.
- Листья на рябине пожелтели раньше времени — жди ранних заморозков и скорого первого снега.
- Птицы активно клюют рябиновые грозди — к скорым затяжным дождям и похолоданию.
Не упустите шанс 9 сентября: прогуляйтесь по осеннему парку, вдохните свежий воздух, сорвите веточку рябины и подарите себе и своим близким мощный природный заряд здоровья и душевного спокойствия на весь грядущий год.