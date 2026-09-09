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Возьмите это в руки 9 сентября, чтобы обрести здоровье на весь год

Фото: magnific.com
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Лишь один природный дар в эти сакральные сутки способен вытянуть из тела скрытые недуги и поставить невидимый щит от любых хворей на долгие месяцы вперед.

В народном календаре 9 сентября занимает особое место. В православной традиции в эту дату почитают память преподобного Пимена Великого и мученицы Анфисы Новой, а в народном обиходе день ласково прозвали Два Пимена и Анфиса Рябинница. Наши предки верили, что именно девятые сутки первого осеннего месяца обладают колоссальной исцеляющей энергетикой, способной вернуть радость жизни и избавить человека от застарелых хворей.

Алый щит от болезней: что нужно взять в руки 9 сентября

Главным символом, целителем и оберегом этого дня испокон веков считалась гроздь спелой рябины. По поверьям, именно к 9 сентября после первых легких утренников ягоды рябины наливаются максимальной целебной силой и готовы отдать ее человеку.

Чтобы зарядиться крепким здоровьем на все предстоящие двенадцать месяцев, предки проводили несложный, но действенный ритуал:

  1. Подойти к живому дереву. Рано утром, до полудня, нужно выйти на улицу, найти красивую рябину и поклониться ей.
  2. Сорвать свежую гроздь. Небольшую веточку с алыми ягодами нужно зажать обеими руками, закрыть глаза и мысленно попросить у природы сил, бодрости и защиты от всех недугов.
  3. Принести оберег в дом. Эту веточку бережно несли в жилище и подвешивали у изголовья кровати или над входной дверью. Считалось, что пока в доме есть эта рябина, болезни и дурной глаз не смогут переступить порог.

Женщины и девушки обязательно делали из свежих ягод бусы на красной нитке. Такой амулет носили на шее целый год: верили, что рябиновые бусы сохраняют женскую силу, молодость кожи, спасают от головных болей и защищают сердце.

Строгие запреты: чего нельзя делать в день Анфисы Рябинницы

Отношение к рябине 9 сентября требовало предельного уважения. Пренебрежение к дереву могло обернуться бедой.

  • Категорически запрещено ломать ветки и рубить рябину. Сорвать разрешалось только несколько гроздей для дома и лечения, причем делать это нужно было аккуратно, благодаря дерево. Тот, кто спилит рябину или поломает куст ради забавы, навлечет на себя болезни и череду неудач.
  • Не собирайте весь урожай до последней ягоды. Часть ягод обязательно оставляли птицам. По поверьям, если обидеть пернатых и оставить их без зимнего корма, в дом придут нужда и безденежье.
  • Не поднимайте чужие вещи на перекрестках. В день Рябинницы знахари нередко избавлялись от болезней, оставляя вещи на дорогах. Поднять оброненную монету, платок или украшение — значит перетянуть на себя чужую тяжелую судьбу.
  • Не ссорьтесь на пороге. Любые конфликты в дверных проемах способны выгнать из дома достаток и привлечь разлад в семью.

Приметы погоды на 9 сентября 2026 года

По поведению рябины и окружающей природы предки безошибочно читали знаки приближающейся зимы.

  • Если на рябине много ягод — осень будет дождливой и сырой, а зима — морозной и снежной.
  • Ягод на деревьях мало — осень предстоит сухая, ясная и теплая.
  • Гром гремит 9 сентября — тепло задержится надолго, а зима наступит позже обычного.
  • Листья на рябине пожелтели раньше времени — жди ранних заморозков и скорого первого снега.
  • Птицы активно клюют рябиновые грозди — к скорым затяжным дождям и похолоданию.

Не упустите шанс 9 сентября: прогуляйтесь по осеннему парку, вдохните свежий воздух, сорвите веточку рябины и подарите себе и своим близким мощный природный заряд здоровья и душевного спокойствия на весь грядущий год.

Шоу-бизнес в Telegram

9 сентября 2026, 00:08
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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