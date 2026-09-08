Покинувшая Россию Ксения Бородина решилась на отчаянный поступок

Ксения Бородина перепугала народ.



Популярная телеведущая и блогер Ксения Бородина продолжает будоражить общественность бесконечными заграничными вояжами и смелыми фотосессиями на грани фола. Звезда отечественного экрана, которая в последнее время редко задерживается в Москве, вновь собрала чемоданы и отправилась навстречу ярким приключениям вдали от дома.

На этот раз улетевшая в отпуск знаменитость вышла на связь с португальского острова Мадейра, затерянного посреди Атлантического океана. Живописный уголок с его крутыми утесами, скалистыми обрывами и горными вершинами вдохновил телезвезду на эффектную съемку, кадры которой не на шутку взволновали ее многомиллионную аудиторию.

В личном блоге Ксения опубликовала ролик, от которого буквально захватывает дух. На видео экс-ведущая "Дома-2" позирует на головокружительной высоте, возвышаясь над бушующим океаном среди густых облаков. Создается ощущение, будто от опасного падения вниз ее отделяет всего один неловкий шаг по каменистому горному склону.

"Это место для тех, кто любит природу без поправок: полюбоваться тишиной, прогуляться по облакам и оставить частичку сердца на склонах этого волшебного острова. Мадейра", — восторженно подписала публикацию Бородина.

Однако романтичный настрой разделили далеко не все подписчики. У многих увиденное вызвало неподдельный страх за безопасность кумира. "Ксения, какая вы смелая!", "Ксю, не страшно? Я б не смогла", "Какое зефирное небо, но сердце прямо замирает от высоты!" — посыпались взволнованные комментарии под постом.

Стоит отметить, что теледива в последнее время практически не вылезает из поездок, меняя страны и континенты с завидной регулярностью. Совсем недавно Бородина наделала немало шума своим визитом в Соединенные Штаты Америки. За океаном ведущая столкнулась с неожиданным ажиотажем: русскоязычные жители то и дело останавливали ее прямо на улицах ради совместного селфи. Ксения даже с легким удивлением заметила, что в США к ней проявляли куда более пристальное внимание, чем на родине.