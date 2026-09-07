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Как московские предприниматели выходят на новые рынки с помощью города

Фото: mos.ru
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Для московского бизнеса новый рынок не обязательно начинается за границей.

Для одних компаний это поставки в российские регионы, для других – контракты в ОАЭ, Саудовской Аравии, Армении, Китае или странах Латинской Америки. Производству нужны новые мощности, экспортерам – партнеры за рубежом, издательствам – прямые контакты с иностранными коллегами.

В Москве действуют программы инвестиционного кредитования, экспортного сопровождения, бизнес-миссии и коллективные стенды на зарубежных выставках. Ими занимаются разные городские структуры – в зависимости от отрасли и задачи компании. Для промышленности это Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, для внешних рынков – Московский экспортный центр; у издательств есть отдельные отраслевые проекты.

Фрукты отправились в регионы

Компания «Спелые фрукты» больше 20 лет занимается дозреванием, переборкой, нарезкой и фасовкой свежих фруктов, ягод и овощей. В ассортименте – свыше 60 видов продукции, включая авокадо, манго, ананасы, голубику, ежевику и тропические фрукты.

Компания воспользовалась программой инвестиционного кредитования Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, работу которого курирует Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы. Средства направили на расширение парка оборудования. После модернизации вырос объем переработки, а поставки в регионы достигли примерно двух тонн продукции в месяц.

Сейчас продукцию отправляют в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Воронеж, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Тюмень, Ростов-на-Дону, Пермь и другие города.

Программа предусматривает компенсацию в размере 50 процентов от ключевой ставки Банка России. Максимальный срок поддержки – пять лет, сумма кредита, в отношении которой предоставляется компенсация, – до пяти миллиардов рублей.

Упаковка: партия из 300 тысяч единиц за 99 часов

Типография «Арбат» после модернизации оборудования вдвое сократила время изготовления картонной упаковки для пищевых и промышленных товаров. Предприятие также участвовало в федеральном проекте «Производительность труда» – выпуск стандартной упаковки вырос с 13,3 тысячи до 16,5 тысячи единиц на одного человека за смену.

Партию из 300 тысяч единиц теперь производят за 99 часов – на 13 процентов быстрее, чем прежде. Экономический эффект от оптимизации составил почти 25 миллионов рублей.

Типография поставляет продукцию в Дагестан, Коми, Татарстан, Ставропольский край и ряд областей России, а также в Армению. В первом полугодии 2026 года московские предприятия при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлекли около 55 миллиардов рублей инвестиционных кредитов на расширение площадей и приобретение оборудования.

Саудовская Аравия и ОАЭ – среди лидеров

В первом полугодии 2026 года Саудовская Аравия и ОАЭ вошли в тройку стран – лидеров по объему московского экспорта, реализованного в рамках программ Московского экспортного центра. Первое место занял Китай. МЭЦ курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

На Саудовскую Аравию пришлось 14,8 процента поддержанного МЭЦ экспорта – 2,1 миллиарда рублей. На ОАЭ – 11,4 процента, или 1,6 миллиарда рублей. Поставки в Саудовскую Аравию в рамках программ центра за год выросли в 50 раз. В структуре поставок заметную долю занимают товары широкого потребления; отдельно представлены информационные, телекоммуникационные и компьютерные услуги.

Московская компания из сферы промышленной диагностики после бизнес-миссии заключила соглашение с заказчиком из ОАЭ. Речь идет об услугах по контролю оттяжек на факельных системах нефтегазовой инфраструктуры, поставке дефектоскопического оборудования и самоходного устройства для инспекции трубопроводов при экстремальных температурах.

Есть сделки и у производителей потребительских товаров. Московская кондитерская компания договорилась о поставке в ОАЭ мультизлаковых конфет, производитель минеральной воды – о поставках воды для HoReCa. Компании участвовали в выставках программы Made in Moscow.

В Саудовскую Аравию столичный производитель косметики, прошедший программу «Экспортеры 2.0», будет поставлять продукцию, разработанную с учетом местного климата. Еще одна компания договорилась о поставках мучных, макаронных, кондитерских и мясных изделий с сертификацией халяль. До этого она продвигала товары на международной площадке Indotrading при поддержке МЭЦ.

МЭЦ использует бизнес-миссии, зарубежные выставки, программу амбассадоров и международные электронные площадки. До конца года московские компании должны принять участие еще в нескольких отраслевых мероприятиях в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Московская техника для солнечных электростанций в Забайкалье

В первом полугодии 2026 года выпуск электрооборудования в Москве вырос на 34 процента по сравнению с январем – июнем прошлого года. В отрасли работает свыше 130 предприятий. Это еще одно направление, которое курирует Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы. Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры увеличилось на 41,8 процента, кабелей и кабельной арматуры – почти в 3,3 раза.

Компания «Парус электро» участвует в строительстве двух солнечных электростанций в Забайкальском крае – «Луговой» мощностью 141 мегаватт и «Полевой» мощностью 132 мегаватта. После ввода они должны стать крупнейшими объектами солнечной генерации в России.

Для проекта в Москве изготовят 148 инверторов собственной разработки мощностью 1,5 мегаватта и шкафы постоянного тока. В инверторах используются отечественные электронные компоненты и российское программное обеспечение. Начало поставок запланировано на октябрь – ноябрь 2026 года.

Ранее «Парус электро» присоединился к программе компенсации процентов по инвестиционным кредитам Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства для приобретения промышленного оборудования. Всего производителям в столице доступно более 20 мер поддержки, включая компенсацию процентов по инвестиционным кредитам и налоговые льготы.

От Пекина до книжных библиотек Непала

Департамент культуры Москвы участвует в реализации издательских проектов и поддержке отраслевых инициатив. С начала 2026 года столичные издательства при поддержке города заключили более 20 экспортных контрактов. Совокупный тираж книг по этим соглашениям превышает 50 тысяч экземпляров.

Одним из инструментов поддержки стал проект «Издательские сезоны». В его рамках московские издатели участвуют в зарубежных выставках и бизнес-миссиях. В этом году они провели уже 630 деловых встреч с коллегами из Китая, Индии, Бразилии, Турции, Индонезии, Аргентины и других стран.

Часть контрактов выросла из переговоров 2025 года, в том числе на Шанхайской международной детской книжной ярмарке. Этим летом Москва впервые представила коллективный стенд на 32-й Пекинской международной книжной ярмарке. В ней участвовали девять столичных издательств – они представили продукцию и провели переговоры с потенциальными партнерами.

На третьей Московской международной издательской неделе представители более 25 российских компаний обсуждали сотрудничество с зарубежными коллегами. В планах – поставка книг для детских библиотек Непала и выпуск российских изданий в Сербии, Чили и Мексике.

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7 сентября 2026, 13:31
Фото: mos.ru
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