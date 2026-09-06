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Из-за этого в день Евтихия Тихого, 6 сентября, можно в один миг потерять все

Фото: magnific.com
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Загадочный шепот осеннего ветра и затаившаяся природа 6 сентября скрывают в себе древние мистические запреты, способные уберечь человека от роковых ошибок.

В народном календаре 6 сентября 2026 года наступает день Евтихия Тихого. Православная церковь в эту дату молитвенно чтит память священномученика Евтихия, ученика святых апостолов Иоанна Богослова и Павла. В славянской народной традиции за этим днем закрепилось прозвище "Тихий", поскольку погода обычно стояла безветренная и безмолвная.

Крестьяне верили, что 6 сентября природа замирает перед окончательным приходом осенней стужи. Главная забота этого дня заключалась в сохранении урожая льна. Крестьяне молились, чтобы сильный порывистый ветер не осыпал льняное семя на поля. Любые работы в этот день старались проводить спокойно, без лишнего шума, криков и суеты, подстраиваясь под тихий ритм увядающей природы.

Главные запреты дня: как не приманить беду

Священный покой дня Евтихия требовал от людей строгого соблюдения правил. Наши предки верили, что потусторонние силы 6 сентября активизируются и искушают неосторожных путников.

  • Ни в коем случае не ходите в лес в одиночку. В народе верили, что 6 сентября в лесах загораются загадочные блуждающие огни. По поверьям, это духи лесов и болот, которые манят к себе заблудшие души. Тот, кто пойдет на этот таинственный свет, рискует потерять ориентацию, зайти в топь или лишиться разума.
  • Категорически запрещено смотреть на восходящее солнце и летящие искры. Наблюдение за первым лучом рассвета или за открытым огнем 6 сентября считалось дурным знаком. Наши предки верили, что через огонь в этот день можно приманить в дом слепоту, тяжелые болезненные состояния и семейные несчастья.
  • Избегайте ссор, громких разговоров и сплетен. Поскольку день назван Тихим, любое проявление агрессии, сквернословия или повышения голоса нарушает природный баланс. Скандал, устроенный 6 сентября, затянется на долгие месяцы и разрушит даже самые крепкие отношения.
  • Не берите в руки острые и режущие предметы без крайней необходимости. Любая случайная рана или порез, полученные в этот день, будут заживать очень долго и могут стать причиной серьезного недомогания. Также не рекомендуется заниматься сложным рукоделием или шитьем.
  • Отложите крупные финансовые сделки и дарение денег. Давать в долг или совершать необдуманные покупки на Евтихия — к верной потере накоплений. Вместе с потраченными купюрами из дома уходит денежная удача.
  • Не занимайтесь выпечкой и не работайте с тестом. В старину верили, что возиться с мукой 6 сентября — к тяжелым финансовым убыткам и голодным временам в будущем году.

Сигналы природы: о чем говорят приметы

Наблюдательность предков помогала им с высокой точностью определять погодные изменения на несколько месяцев вперед.

Дождь на Евтихия Тихого считался добрым знаком. Накрапывающий с утра дождик предвещал сухую, ясную и теплую осень, а также гарантировал богатый урожай на следующий сельскохозяйственный год.

Если же 6 сентября поднимался сильный, порывистый ветер — крестьяне готовились к неприятностям. Это означало, что льняные посевы пострадают, а впереди жителей ждут затяжные и суровые метели.

Красные тучи на закате предупреждали о скором приближении урагана или сильной стужи. А вот если возле дома громко кричат синицы или вороны — ждите неприятных вестей или резкого похолодания.

Проведите 6 сентября в тишине, гармонии с собой и близкими. Отдохните от городской суеты, избегайте конфликтов, прислушайтесь к мудрым советам предков — и тогда тепло и уют не покинут ваш дом на протяжении всей предстоящей зимы.

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6 сентября 2026, 06:11
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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