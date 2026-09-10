Московская область и Китай расширят сотрудничество в торговле, логистике и высоких технологиях

Московская область и Китай намерены расширять сотрудничество в торговле, инвестициях, логистике, робототехнике и искусственном интеллекте.

Об этом договорились губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов на встрече накануне VII Российско-Китайского форума малого и среднего бизнеса.

«Мы первые по внешнеторговому обороту, при том что не имеем нефти или газа. У нас два больших "сухих порта", которые каждый год показывают динамику как по экспорту, так и по импорту», – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Московская область является лидером среди российских регионов по торговле с Китаем. С 2021 года взаимный товарооборот региона с КНР вырос почти вдвое, на область приходится более 8% внешнеторгового оборота между Россией и Китаем.

Одним из ключевых направлений остается развитие логистики. При участии китайских партнеров в регионе реализуются проекты двух крупных транспортно-логистических центров. В Дмитровском округе расширяется ТЛЦ «Белый Раст», вторая очередь которого позволит создать 2 тыс. рабочих мест и утроить пропускную способность. В Наро-Фоминском округе к концу 2027 года планируется запуск логистического хаба «Селятино».

«На сегодняшний день именно в Подмосковье сформирован крупнейший и ключевой логистический узел по отправке и приему грузов между Китаем и Центральной Россией», – напомнил Борис Титов.

Китайский бизнес также расширяет присутствие в регионе. В бизнес-парке «Гринвуд» в Красногорске работают около 400 компаний, из которых 170 являются китайскими. В следующем году планируется запуск второй очереди парка.

В Подмосковье реализуются и проекты по созданию новых производств с китайским участием. В Подольске началось производство специализированного электротехнического оборудования, в Воскресенске строится предприятие по выпуску гепарина натрия, а в индустриальном парке «Титан» в Ленинском округе планируется производство промышленных роботов.

Также прорабатывается локализация выпуска компонентов для грузовых автомобилей, сельхозтехники и медицинского оборудования.

Отдельным направлением взаимодействия стороны считают технологии. Московская область заинтересована в развитии совместных проектов в сфере робототехники и ИИ, используя в том числе опыт китайских компаний.

Еще одним направлением Воробьев назвал гуманитарное сотрудничество. В частности, речь идет об увеличении возможностей для изучения русского и китайского языков школьниками двух стран и организации обменов между образовательными учреждениями.

VII Российско-Китайский форум малого и среднего бизнеса открылся сегодня. Его участники обсуждают развитие деловых связей, инвестиционные проекты и новые направления сотрудничества российских и китайских компаний.

«ИИ и робототехника – это то, что мы также хотим развивать в нашем сотрудничестве», – заявил губернатор Подмосковья.