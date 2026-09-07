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Разбитая тяжелым недугом Регина Тодоренко оказалась в инвалидной коляске

Регина Тодоренко. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Регина Тодоренко оказалась на грани полного физического истощения из-за безумного рабочего графика и отказа от отдыха.

Популярная телеведущая Регина Тодоренко, привыкшая демонстрировать многомиллионной аудитории неиссякаемую энергию и безупречную улыбку, встревожила поклонников новостями из клиники. Звезда довела организм до истощения в плотном рабочем графике, в результате чего оказалась на больничной койке.

Знаменитость опубликовала в личном блоге кадры из медицинского центра. На снимке телеведущая запечатлена в инвалидном кресле. Как выяснилось, суставы Регины не выдержали многочасовых съемок, постоянных нагрузок и бесконечных перелетов.

"Травматолог сказал, что перегружены связки на ноге, в колене жидкость. И ближайшее время я проведу на костылях", — призналась звезда в своем блоге.

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом оказались не единственной бедой. Хроническое переутомление ударило и по голосовому аппарату: врачи диагностировали у Тодоренко критическое состояние голосовых связок. Из-за постоянной работы на пределе артистка рискует надолго потерять голос.

Звезда "Орла и решки" откровенно рассказала, что слишком долго игнорировала сигналы усталости. Она вспомнила случай в самолете, когда одна из зрительниц призналась: глядя на гиперактивность Регины, ей самой стыдно отдыхать. Это заставило артистку задуматься о том, какую высокую цену приходится платить за образ непрерывного успеха.

"Своим примером я показываю, что нет ничего невозможного, но забываю, что за этим невозможным стоит очень много усилий и терпения", — отметила телеведущая.

Ситуация осложняется тем, что организм артистки еще не восстановился после недавних родов. Вскоре после появления ребенка на свет Регина отказалась от полноценного декрета и столкнулась с тяжелым воспалением — маститом, сопровождавшимся высокой температурой и сильными болями.

Теперь, передвигаясь на костылях и в инвалидной коляске, телезвезда вынуждена поставить карьеру на паузу. Коллеги и поклонники оставляют в блоге знаменитости слова поддержки, призывая Регину снизить темп и дать организму полноценно восстановить силы.

Шоу-бизнес в Telegram

7 сентября 2026, 14:24
Регина Тодоренко. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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От Толкалиной до Тодоренко: страшно красивые иконы шоу-бизнеса

Любовь Толкалина. Фото: соцсети
Наталья Штурм. Фото: соцсети
Ольга Серябкина. Фото: соцсети
Екатерина Андреева. Фото: соцсети
Ида Галич. Фото: соцсети
Регина Тодоренко. Фото: соцсети

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