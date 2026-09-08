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Вторник 8 сентября

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Суперфинал Кубка Сергея Карякина собрал в Подмосковье более 2,5 тыс. участников

Фото: пресс-служба Минспорта Подмосковья
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Более 2,5 тыс. человек приняли участие в Суперфинале Кубка Сергея Карякина, который прошел 6 сентября в музее-усадьбе "Архангельское".

Турнир стал крупнейшим за всю историю соревнований, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

За шахматные доски сели юные спортсмены из более чем 20 регионов России и Сербии. Соревнования прошли в пяти возрастных категориях.

«Сегодня получился замечательный шахматный праздник. Очень приятно, что столько людей приехали, несмотря на погоду», – сказал многократный чемпион мира, гроссмейстер Сергей Карякин.

Помимо основных соревнований, для участников и гостей провели мастер-классы и лекции, шахматные викторины, сеанс одновременной игры и автограф-сессию с Карякиным. В усадебном кинотеатре состоялся показ фильма «Чемпион мира» с участием Анатолия Карпова.

«Кубок Сергея Карякина продолжает расширяться. Сегодня это уже более 2 тыс. участников. Приятно видеть, что юное поколение все больше занимается шахматами», – отметил министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Также в рамках Суперфинала прошли турниры среди ветеранов, участников СВО, воспитанников детских домов и школ-интернатов. Кубок Сергея Карякина проводится в Подмосковье с 2022 года в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».

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8 сентября 2026, 13:22
Фото: пресс-служба Минспорта Подмосковья
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