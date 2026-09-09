Сергей Собянин: МЦД-4 исполнилось три года

Масштабная транспортная артерия, соединившая запад и восток столичного региона, доказала свою высокую эффективность и стала мощным катализатором экономического роста.



Четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) отметил трехлетие со дня запуска пассажирского движения. За этот период жители и гости столичного региона совершили по маршруту свыше 265 миллионов поездок. На сегодняшний день это самая протяженная рельсовая линия наземного метро, которая напрямую связала Троицкий и Новомосковский округа столицы с подмосковной Балашихой. Об итогах работы магистрали и ее влиянии на городскую среду сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".



Экономия бюджета и удобство пересадок

Запуск диаметра позволил миллионам горожан существенно сократить транспортные расходы благодаря интеграции в единую билетную систему Москвы. Бесплатные пересадки на метрополитен, Московское центральное кольцо и другие диаметры сделали ежедневные поездки выгодными и предсказуемыми.

"Благодаря бесплатным пересадкам на рельсовый транспорт москвичи экономят на стоимости ежедневных поездок 49 процентов, жители области — до 69 процентов", — подчеркнул Сергей Собянин.

Отечественные поезда нового поколения

Обслуживание линии обеспечивает современный подвижной состав. На маршрутах МЦД-4 задействовано 112 новейших поездов, в том числе 30 инновационных составов серии "Иволга 4.0". Этот городской электропоезд был спроектирован специально для диаметров и выпускается на Тверском вагоностроительном заводе, входящем в состав Тверского промышленного машиностроительного кластера.

Ключевым преимуществом серии стало использование передовых отечественных разработок. Система управления и программное обеспечение "Иволги" полностью созданы российскими специалистами. В производственную цепочку по выпуску поездов вовлечено свыше тысячи промышленных предприятий и около 120 тысяч высококлассных специалистов по всей России.

Формирование сети городских вокзалов

Параллельно с развитием рельсовых путей в столице создается сеть московских городских вокзалов, обеспечивающих быструю пересадку на различные виды транспорта по принципу "сухие ноги".

В апреле 2026 года для пассажиров открылся новый городской вокзал Москва-Сити на МЦД-1, технологически интегрированный с МЦД-4. Кроме того, 5 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт работе крупного пересадочного узла "Серп и Молот", объединившего несколько ключевых транспортных направлений.

Импульс для экономики и бизнеса

Создание скоростных транспортных связей оказало заметное влияние на развитие прилегающих территорий. Вокруг станций МЦД-4 формируются современные жилые кварталы, растут деловые и общественные кластеры.

По данным статистики, только за первый год после ввода диаметра в эксплуатацию суммарная кассовая выручка предприятий малого и среднего бизнеса в радиусе 1,5 километра от станций увеличилась почти на 15 процентов в сопоставимых ценах. Наибольший экономический эффект зафиксирован в сфере общественного питания, а также розничной и оптовой торговли.