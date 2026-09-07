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Покупателей билетов на концерт Канье Уэста в Петербурге цинично оставили без денег

Канье Уэст. Фото: reddit.com
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Громкая история вокруг несостоявшегося визита мировой суперзвезды в Северную столицу обернулась жестким вмешательством контролирующих органов.

Слухи о возможном масштабном выступлении культового американского рэпера и продюсера Канье Уэста в России несколько недель будоражили отечественный шоу-бизнес. Тысячи поклонников затаили дыхание в ожидании грандиозного шоу. Когда в Сети появилась информация о бронировании дат и стартовала продажа билетов на крупнейшую площадку города на Неве — "Газпром Арену", публика бросилась раскупать места за любые деньги. Однако красивая история о приезде мировой иконы рэпа в Санкт-Петербург моментально растаяла, оставив после себя лишь финансовые дыры в карманах доверчивых зрителей.

Грандиозный мыльный пузырь лопнул после того, как руководство стадиона "Газпром Арена" выступило с официальным заявлением: никакого выступления эпатажного музыканта на объекте не планируется и договоры на проведение мероприятия не заключались. Осознав масштабы обмана, ошеломленные покупатели бросились требовать свои деньги обратно. Но на пути к справедливости встала глухая стена из формальных отговорок.

Организатор сомнительного мероприятия — компания Say Agency — категорически отказалась оформлять возврат средств. Промоутеры заявили возмущенным клиентам, что билеты якобы считаются строго невозвратными, поскольку приобретались в рамках специальной "акции". Деньги сотен людей оказались заморожены на счетах агентства, а покупателей фактически оставили ни с чем.

Терпеть откровенный произвол обманутые любители музыки не стали. Двое петербуржцев обратились с официальными заявлениями в Управление Роспотребнадзора, потребовав привлечь недобросовестных организаторов к ответственности. Специалисты ведомства провели тщательную проверку публичной оферты и условий реализации билетов агентством Say Agency, и результаты ревизии оказались разгромными.

Надзорный орган установил, что действия организаторов напрямую нарушают российское законодательство. Юристы ведомства подчеркнули: ссылка на "акционные" условия является незаконной манипуляцией. Включение пункта о невозможности вернуть деньги за несостоявшееся или сорванное культурное событие грубо противоречит Закону РФ "О защите прав потребителей". Кроме того, правила покупки и возврата на ресурсе организаторов были составлены некорректно, с намеренными юридическими пробелами.

По результатам проверки организатору несостоявшегося концерта Канье Уэста было объявлено официальное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Теперь надзорные органы держат ситуацию на особом контроле.

Этот прецедент открывает прямую дорогу к полному возврату средств для всех остальных зрителей, пострадавших от действий недобросовестных промоутеров. Юристы напоминают: если мероприятие фактически отменено, любые внутренние правила организаторов о "невозвратных тарифах" признаются юридически ничтожными, а потребитель имеет гарантированное государством право вернуть свои деньги в полном объеме.

Шоу-бизнес в Telegram

7 сентября 2026, 09:20
Канье Уэст. Фото: reddit.com
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