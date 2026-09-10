Вот почему на самом деле Шуфутинскому годами не давали звание: продюсер выдал всю изнанку эстрады

Признание заслуг культового шансонье на высшем государственном уровне напомнило о том, через какие тернии артистам порой приходится пробиваться к заветным регалиям.



Присвоение 78-летнему мэтру отечественного шансона Михаилу Шуфутинскому почетного звания "Народный артист Российской Федерации" стало одним из самых обсуждаемых событий в культурной жизни страны. Указ президент России Владимир Путин подписал в символичную дату — 3 сентября 2026 года, когда главный хит исполнителя отмечал очередной юбилей. Однако за всенародным признанием скрывается долгий путь, о котором в беседе с изданием "Общественная Служба Новостей" рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

Эксперт подчеркнул, что путь к высшей государственной награде оказался для певца непростым. Даже непререкаемый авторитет, миллионные тиражи пластинок и полные залы на протяжении десятилетий не гарантировали артисту быстрого признания в кабинетах.

"Артистам даже его уровня не всем дают "народного артиста", он прошел 33 круга музыкального ада, чтобы получить такой статус. Безусловно, чтобы это сделать, нужно обойти 100 кабинетов. Он заслужил это звание, потому что он по-настоящему народный", — заявил Сергей Дворцов.

Продюсер поздравил исполнителя с заслуженной наградой, отметив, что творчество Шуфутинского — от лирических баллад до зажигательных эстрадных шлягеров — всегда отличалось душевностью и искренностью, объединяя поколения слушателей.

Сам исполнитель хитов "Третье сентября" и "Марджанджа" с теплотой воспринял это событие. Узнав о президентском указе, певец признался, что испытал искреннее удивление. По словам Шуфутинского, высокое звание стало для него главным подтверждением многолетней зрительской любви и доверия слушателей.

К слову, признание заслуг корифеев отечественной сцены в последнее время стало устойчивой практикой. Ранее глава государства отметил еще одну знаковую фигуру — почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ" получил поэт, композитор и педагог Николай Агутин, посвятивший музыке всю свою жизнь.

Для Михаила Шуфутинского это решение стало закономерным итогом многолетней работы: пройдя через годы эмиграции, жесткую конкуренцию и смену эпох, мэтр подтвердил свой статус одного из самых узнаваемых артистов страны.