Нас обманывали веками: ООН официально перечеркнула привычную карту мира

Привычная картина мира, которую поколения школьников заучивали по учебникам географии, окончательно признана масштабной глобальной иллюзией.



Организация Объединенных Наций приняла знаковое решение: структуры организации отказываются от использования классической карты мира в проекции Герарда Меркатора. Как сообщает сетевое издание ridlife.ru, наглядное пособие, которым мир пользовался на протяжении нескольких столетий, признано не отражающим объективные географические реалии из-за серьезного искажения пропорций земных континентов.

Пять веков глобального заблуждения

Авторство привычной глазу сетки параллелей и меридианов принадлежит выдающемуся фламандскому картографу и географу Герарду Меркатору, представившему свое видение мира еще в 1569 году. В эпоху Великих географических открытий эта проекция стала технологическим прорывом для мореплавателей: она сохраняла углы и направления курсов судов, позволяя капитанам прокладывать маршруты по прямой линии.

Однако за математическое удобство навигации пришлось заплатить точностью отображения площадей суши. В проекции Меркатора масштаб объектов искусственно увеличивается по мере удаления от экватора к полюсам.

Наиболее наглядный пример этой особенности — отображение Гренландии. На классической карте остров кажется гигантским и визуально сопоставим по площади с целым африканским континентом. Однако в действительности Африка превышает Гренландию по площади почти в четырнадцать раз: 30,3 миллиона квадратных километров против 2,1 миллиона. Не менее искаженными веками оставались визуальные масштабы Европы, Северной Америки и Антарктиды.

Инициатива африканских государств и баланс масштабов

Главным катализатором реформы стала позиция дипломатов африканских стран. На заседаниях в ООН представители континента подчеркнули: укоренившаяся со времен колониализма карта визуально принижает масштаб их региона, урезая его реальные размеры в восприятии мирового сообщества.

Представители государств призвали перейти к научно обоснованному отображению территорий в официальных документах международных организаций, статистических отчетах и образовательных программах.

Отказ от проекции Меркатора в официальной документации ООН дает импульс к пересмотру стандартов в картографии и образовании. На смену решениям XVI века приходят современные равновеликие проекции, отражающие реальные пропорции земного шара.