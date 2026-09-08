Нас обманывали веками: ООН официально перечеркнула привычную карту мира

Лиза Моряк родила сына Тесты Принц Гарри выставил жесткий ультиматум своему отцу Игры Сонник

Топ новостей недели

"Было даже немного жалко": обнародована позорная тайна Киркорова и Пугачевой"Было даже немного жалко": обнародована позорная тайна Киркорова и Пугачевой Розанова раскрыла правду об обнищавшем и преобразившемся ЕфремовеРозанова раскрыла правду об обнищавшем и преобразившемся Ефремове Заросла бурьяном, памятника нет: шокирующие кадры с заброшенной могилы Коклюшкина слили в сетьЗаросла бурьяном, памятника нет: шокирующие кадры с заброшенной могилы Коклюшкина слили в сеть Переход после 23 августа изменит вашу жизнь: кому повезет, а кого ждет жесткая встряскаПереход после 23 августа изменит вашу жизнь: кому повезет, а кого ждет жесткая встряска

Лента новостей

Вторник 8 сентября

18:15Нас обманывали веками: ООН официально перечеркнула привычную карту мира 18:00Женское здоровье без лишних маршрутов 16:43Оскандалившаяся в прошлом Ивлеева разрыдалась перед народом 14:35Покинувшая Россию Ксения Бородина решилась на отчаянный поступок 13:22Суперфинал Кубка Сергея Карякина собрал в Подмосковье более 2,5 тыс. участников 13:13Какие цифровые услуги, сервисы и проекты открыты в Москве для молодежи 13:09Собянин: Столичные коммунальщики помогают Донецку и Луганску готовиться к зиме 12:49Разбитая болезнью Ольга Бузова сделала тревожное заявление 11:07Опять связалась с мошенниками: Лариса Долина въехала в жилье с криминальным следом 09:31Пугачева ошарашила фанатов тревожным признанием на тайном вечере с Паулсом 00:42Сделаете это 8 сентября – будете жалеть всю жизнь 17:10"Устроили цыганский табор!": отец Жанны Фриске вычеркнул 13-летнего внука из наследства из-за родни Шепелева 15:59В Подмосковье до конца сентября завершат подготовку водоснабжения и канализации к зиме 15:17Афиша мероприятий на сентябрь-2026: выставки, спектакли и концерты 14:24Разбитая тяжелым недугом Регина Тодоренко оказалась в инвалидной коляске 13:31Как московские предприниматели выходят на новые рынки с помощью города 12:03"Нахожусь в шоке!": ошарашенный Шуфутинский прервал молчание после судьбоносного указа Путина 10:41Забудьте про таблетки: ученые раскрыли неожиданный способ мгновенно заглушить невыносимую боль 09:20Покупателей билетов на концерт Канье Уэста в Петербурге цинично оставили без денег 00:18Навлечете бедность до самой весны: что категорически запрещено делать 7 сентября 17:35Врач назвала 5 главных косметологических процедур для восстановления кожи в сентябре 15:33Призраки прошлого постучат в дверь: какие знаки зодиака ждет жесткая проверка чувств 12:19Доктор Мясников обнародовал пугающую правду, почему люди на самом деле стремительно набирают вес 06:11Из-за этого в день Евтихия Тихого, 6 сентября, можно в один миг потерять все 18:53Путин заявил о значимой роли Москвы в технологическом суверенитете России 18:10Собянин поблагодарил Путина за высокую оценку проделанной работы 17:30Молодец, запятая. Тихие заметки психолога о 1 сентября 15:46Путин: Москва – символ нашей сплоченности и великих свершений 15:29Ученые назвали самый несчастливый возраст в жизни человека 12:20На грани: какие знаки зодиака потеряют последние силы в сентябре 2026 года 10:35Путин присвоил Собянину звание Героя Труда 09:30Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем города 06:26Ни в коем случае не делайте этого 5 сентября, чтобы не укоротить себе жизнь 22:35Сергей Собянин открыл Крутицкую и первый участок Симоновской набережной 20:27Танкист, поднявшийся на Эльбрус после ранения, открыл фитнес-клуб для ветеранов в Балашихе 20:27Танкист, поднявшийся на Эльбрус после ранения, открыл фитнес-клуб для ветеранов в Балашихе 17:39Успенская сосватала дочь за молоденького кавалера: Помолвку устроили прямо в гримерке 16:13Они заслуживают уважения!": оскандалившаяся Волочкова сделала дерзкое заявление о поющих под фонограмму артистах 14:15Без грима и фильтров: Серебренников показал настоящее лицо перенесшей тяжелую операцию Пугачевой 12:01"Кровавый водопад": жуткое явление в ледниках Антарктиды напугало исследователей 10:40Едва выкарабкавшийся с того света Александр Михайлов сразил признанием 09:29"Мы перевернули календарь!": Лиза Моряк и Сарик Андреасян ошарашили новостью о пополнении в семье 00:17Обязательно сделайте это 4 сентября, чтобы вернуть в дом согласие и благополучие 21:32Москва масштабирует цифровые решения и технологии по всей России 17:37Отар Кушанашвили нашел пугающее оправдание жестокому поступку Даны Борисовой 16:20Тайный грех молодости заставил Ксению Бородину публично покаяться перед народом 16:13"Моя Марка®" объявила лауреатов 2026 года 14:53В Подмосковье прошёл VII Съезд детских врачей с участием специалистов из 25 стран 14:52"Лето в Москве" продолжается – куда сходить до 6 сентября 14:43Фигуристка Медведева выдала всю правду, почему Тутберидзе проигнорировала ее свадьбу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Нас обманывали веками: ООН официально перечеркнула привычную карту мира

Фото: magnific.com
135

Привычная картина мира, которую поколения школьников заучивали по учебникам географии, окончательно признана масштабной глобальной иллюзией.

Организация Объединенных Наций приняла знаковое решение: структуры организации отказываются от использования классической карты мира в проекции Герарда Меркатора. Как сообщает сетевое издание ridlife.ru, наглядное пособие, которым мир пользовался на протяжении нескольких столетий, признано не отражающим объективные географические реалии из-за серьезного искажения пропорций земных континентов.

Пять веков глобального заблуждения

Авторство привычной глазу сетки параллелей и меридианов принадлежит выдающемуся фламандскому картографу и географу Герарду Меркатору, представившему свое видение мира еще в 1569 году. В эпоху Великих географических открытий эта проекция стала технологическим прорывом для мореплавателей: она сохраняла углы и направления курсов судов, позволяя капитанам прокладывать маршруты по прямой линии.

Однако за математическое удобство навигации пришлось заплатить точностью отображения площадей суши. В проекции Меркатора масштаб объектов искусственно увеличивается по мере удаления от экватора к полюсам.

Наиболее наглядный пример этой особенности — отображение Гренландии. На классической карте остров кажется гигантским и визуально сопоставим по площади с целым африканским континентом. Однако в действительности Африка превышает Гренландию по площади почти в четырнадцать раз: 30,3 миллиона квадратных километров против 2,1 миллиона. Не менее искаженными веками оставались визуальные масштабы Европы, Северной Америки и Антарктиды.

Инициатива африканских государств и баланс масштабов

Главным катализатором реформы стала позиция дипломатов африканских стран. На заседаниях в ООН представители континента подчеркнули: укоренившаяся со времен колониализма карта визуально принижает масштаб их региона, урезая его реальные размеры в восприятии мирового сообщества.

Представители государств призвали перейти к научно обоснованному отображению территорий в официальных документах международных организаций, статистических отчетах и образовательных программах.

Отказ от проекции Меркатора в официальной документации ООН дает импульс к пересмотру стандартов в картографии и образовании. На смену решениям XVI века приходят современные равновеликие проекции, отражающие реальные пропорции земного шара.

Шоу-бизнес в Telegram

8 сентября 2026, 18:15
Фото: magnific.com
ridlife.ru✓ Надежный источник

По теме

Забудьте про таблетки: ученые раскрыли неожиданный способ мгновенно заглушить невыносимую боль

Оскандалившаяся в прошлом Ивлеева разрыдалась перед народом

Оскандалившаяся в прошлом Ивлеева разрыдалась перед народом
Телезвезда призналась, что больше не собирается строить из себя ту, кем не является. Некогда одна из самых влиятельных и высокооплачиваемых персон отечественного шоу-бизнеса Настя Ивлеева переживает тяжелый, но важный этап личного и творческого перерождения.

Покинувшая Россию Ксения Бородина решилась на отчаянный поступок

Покинувшая Россию Ксения Бородина решилась на отчаянный поступок
Ксения Бородина перепугала народ. Популярная телеведущая и блогер Ксения Бородина продолжает будоражить общественность бесконечными заграничными вояжами и смелыми фотосессиями на грани фола.

Разбитая болезнью Ольга Бузова сделала тревожное заявление

Разбитая болезнью Ольга Бузова сделала тревожное заявление
Бешеный рабочий ритм и тотальное пренебрежение собственным здоровьем сыграли злую шутку с главной труженицей отечественного шоу-бизнеса. Популярная поющая телеведущая Ольга Бузова, привыкшая демонстрировать многомиллионной армии подписчиков бесконечный оптимизм, идеальные сценические наряды и железную выдержку, внезапно вышла на связь с тревожными новостями.

Опять связалась с мошенниками: Лариса Долина въехала в жилье с криминальным следом

Опять связалась с мошенниками: Лариса Долина въехала в жилье с криминальным следом
Роковая череда событий вокруг столичной недвижимости знаменитой эстрадной дивы сделала новый непредсказуемый виток, вновь погрузив народную артистку в пучину громких криминальных историй. Злой рок квадратных метров продолжает преследовать звезду отечественной сцены Ларису Долину.

Пугачева ошарашила фанатов тревожным признанием на тайном вечере с Паулсом

Пугачева ошарашила фанатов тревожным признанием на тайном вечере с Паулсом
Тревожное послание, оставленное Аллой Пугачевой на фоне новостей о состоянии здоровья легенд советской эстрады, вызвало волну переживаний среди ее поклонников. Обосновавшаяся за границей 77-летняя артистка проводит лето в тихой прибалтийской Юрмале, где периодически встречается со старыми друзьями.

Выбор читателей

07/09ПндЗабудьте про таблетки: ученые раскрыли неожиданный способ мгновенно заглушить невыносимую боль 07/09Пнд"Нахожусь в шоке!": ошарашенный Шуфутинский прервал молчание после судьбоносного указа Путина 07/09Пнд"Устроили цыганский табор!": отец Жанны Фриске вычеркнул 13-летнего внука из наследства из-за родни Шепелева 07/09ПндРазбитая тяжелым недугом Регина Тодоренко оказалась в инвалидной коляске 07/09ПндНавлечете бедность до самой весны: что категорически запрещено делать 7 сентября 08/09ВтрПугачева ошарашила фанатов тревожным признанием на тайном вечере с Паулсом