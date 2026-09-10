Новая тайная должность иноагента Максима Галкина* в Лимасоле ошарашила поклонников Примадонны

Внезапные перемены в жизни скандального семейного тандема за рубежом наглядно показали, чем на самом деле занят муж Примадонны вдали от российских концертных залов.



Пока звездная чета пытается убедить публику в том, что ведет скромный образ жизни и зарабатывает исключительно редкими выступлениями по европейским залам, за кулисами их эмиграции разворачиваются масштабные финансовые процессы. Признанный иностранным агентом 50-летний юморист Максим Галкин* нашел новый источник дохода, кардинально расширив сферу деятельности. Как стало известно журналистам, артист получил руководящие посты сразу в двух зарубежных коммерческих структурах.

Новая должность Галкина* в Лимасоле удивила поклонников пары, ведь публика привыкла видеть в нем исключительно эстрадного артиста, а не управляющего иностранным капиталом. В Сети уже обсуждают, зачем комику понадобилось лично входить в руководство кипрскими фирмами и брать на себя ответственность за корпоративные сделки.

Как выяснили журналисты, обе компании были зарегистрированы в курортном Лимасоле в начале 2025 года. Весной того же года Галкин* был назначен генеральным директором и секретарем обеих организаций. Теперь в его руках сосредоточены ключевые полномочия — от права подписи до контроля над банковскими счетами и финансовыми потоками предприятий.

Спектр задач новых структур далек от творчества. В уставных документах кипрских компаний заявлены операции с жилой и коммерческой недвижимостью, покупка и реализация люксовых автомобилей, а также доверительное управление крупными активами и ценными бумагами. Фактически супруг Аллы Пугачевой возглавил структуры, предназначенные для сохранения и распределения семейных средств за рубежом.

Выбор Кипра в качестве базы не случаен. В Лимасоле у звездной семьи есть недвижимость на побережье, благодаря покупке которой супруги получили паспорта островного государства. После потери крупных рекламных контрактов и концертных площадок в России собственный кипрский бизнес позволяет юмористу централизованно управлять активами в европейской юрисдикции.

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.