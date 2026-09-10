Новая тайная должность иноагента Максима Галкина* в Лимасоле ошарашила поклонников Примадонны

Пугачева сделала тревожное заявление Тесты Оскандалившаяся Ивлеева вернулась в шоу-бизнес Игры Сонник

Топ новостей недели

Едва выкарабкавшийся с того света Александр Михайлов сразил признаниемЕдва выкарабкавшийся с того света Александр Михайлов сразил признанием "Стал палачом для своих детей": любовный треугольник экс-жены Диброва вылился в грязный скандал "Стал палачом для своих детей": любовный треугольник экс-жены Диброва вылился в грязный скандал Врачи бьют тревогу из-за одного популярного продукта на завтрак: травит весь организмВрачи бьют тревогу из-за одного популярного продукта на завтрак: травит весь организм "Мы перевернули календарь!": Лиза Моряк и Сарик Андреасян ошарашили новостью о пополнении в семье"Мы перевернули календарь!": Лиза Моряк и Сарик Андреасян ошарашили новостью о пополнении в семье

Лента новостей

Суббота 12 сентября

17:53Удар по будущим детям: популярная таблетка от жара оказалась опасной для беременных 15:08Сигнал SOS на лице: психосоматолог раскрыла, почему осенью кожа покрывается сыпью и корками 12:56Появившийся на публике 88-летний Александр Збруев ошарашил своим видом после слухов об онкологии 05:08Именно это неосторожное утреннее действие 12 сентября может на год заблокировать денежный поток 20:15Москва переживает бум промышленного строительства – Собянин  18:30Галкин* потерял дар речи, услышав неожиданное признание Пугачевой 17:18Москва создаёт технику для медицины будущего 16:10"Не хватает образования и IQ!": разъяренная Поплавская жестко размазала певца SHAMAN за сломанную карьеру 15:04МФЦ Подмосковья оказали почти 150 млн услуг за 17 лет 14:28"Почувствовала неладное!": Клара Новикова со слезами выдала роковую деталь последней встречи с угасающим Кобзоном 12:03"Покаяния мы не услышали": Дзюник разнес Долину после ее слов о Марии Магдалине 10:51Найдено спасение от гипертонии: всего одна горсть в день защитит сердце и очистит сосуды 09:26Продюсер вскрыл истинную причину безденежья сбежавшего иноагента Галкина* 00:57Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: традиции, строгий пост и главные запреты великого праздника 20:01Мэр Москвы сообщил об открытии нового съезда с МСД на Каширское шоссе 17:48Новая тайная должность иноагента Максима Галкина* в Лимасоле ошарашила поклонников Примадонны 16:24"Я стала Марией Магдалиной": лишившаяся жилья Долина ошарашила публику громким сравнением 14:31Убитая горем Рудковская раскрыла тайную трагедию Киркорова 14:20Московская область и Китай расширят сотрудничество в торговле, логистике и высоких технологиях 12:34"Неужели нельзя поделиться?": взбешенная Семенович раскрыла грязную изнанку войны с Булановой 10:50Экс-солистке группы "Мираж" Маргарите Суханкиной грозит уголовное дело 09:48Вот почему на самом деле Шуфутинскому годами не давали звание: продюсер выдал всю изнанку эстрады 01:02Денежная ловушка 10 сентября: какое простое действие с купюрами оставит семью без копейки до самой весны? 21:36Собянин: Около 35 станций метро будет построено до 2035 года 17:37"Выдал такую затрещину!": Мария Аронова раскрыла правду о высокомерии Безрукова и своем позоре 15:45Разгневанный Илья Резник публично размазал Ваню Дмитриенко: "Это ужасно и примитивно!" 14:58Депутат Чаплин: Садовый дом можно оформить как жилой для регистрации и догазификации 13:28Овны теряют силу, Девы на грани срыва, а у Водолеев каша в голове: почему в сентябре нас накрыла дикая усталость 12:00Баллы акции #ВыбираемВместе можно обменять на скидки в девяти аптечных сетях 11:52Сергей Собянин: МЦД-4 исполнилось три года 10:56"Никого из них не жалко": разъяренный Михалков жестко растоптал Пугачеву и сбежавших из страны звезд 09:37Скандал с чужим имуществом обернулся для Елены Малышевой позорным судебным иском 00:08Возьмите это в руки 9 сентября, чтобы обрести здоровье на весь год 22:29Собянин: В Москве открыт уникальный завод по производству медтехники 18:15Нас обманывали веками: ООН официально перечеркнула привычную карту мира 18:00Женское здоровье без лишних маршрутов 16:43Оскандалившаяся в прошлом Ивлеева разрыдалась перед народом 14:35Покинувшая Россию Ксения Бородина решилась на отчаянный поступок 13:22Суперфинал Кубка Сергея Карякина собрал в Подмосковье более 2,5 тыс. участников 13:13Какие цифровые услуги, сервисы и проекты открыты в Москве для молодежи 13:09Собянин: Столичные коммунальщики помогают Донецку и Луганску готовиться к зиме 12:49Разбитая болезнью Ольга Бузова сделала тревожное заявление 11:07Опять связалась с мошенниками: Лариса Долина въехала в жилье с криминальным следом 09:31Пугачева ошарашила фанатов тревожным признанием на тайном вечере с Паулсом 00:42Сделаете это 8 сентября – будете жалеть всю жизнь 17:10"Устроили цыганский табор!": отец Жанны Фриске вычеркнул 13-летнего внука из наследства из-за родни Шепелева 15:59В Подмосковье до конца сентября завершат подготовку водоснабжения и канализации к зиме 15:17Афиша мероприятий на сентябрь-2026: выставки, спектакли и концерты 14:24Разбитая тяжелым недугом Регина Тодоренко оказалась в инвалидной коляске 13:31Как московские предприниматели выходят на новые рынки с помощью города
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Новая тайная должность иноагента Максима Галкина* в Лимасоле ошарашила поклонников Примадонны

Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
2566

Внезапные перемены в жизни скандального семейного тандема за рубежом наглядно показали, чем на самом деле занят муж Примадонны вдали от российских концертных залов.

Пока звездная чета пытается убедить публику в том, что ведет скромный образ жизни и зарабатывает исключительно редкими выступлениями по европейским залам, за кулисами их эмиграции разворачиваются масштабные финансовые процессы. Признанный иностранным агентом 50-летний юморист Максим Галкин* нашел новый источник дохода, кардинально расширив сферу деятельности. Как стало известно журналистам, артист получил руководящие посты сразу в двух зарубежных коммерческих структурах.

Новая должность Галкина* в Лимасоле удивила поклонников пары, ведь публика привыкла видеть в нем исключительно эстрадного артиста, а не управляющего иностранным капиталом. В Сети уже обсуждают, зачем комику понадобилось лично входить в руководство кипрскими фирмами и брать на себя ответственность за корпоративные сделки.

Как выяснили журналисты, обе компании были зарегистрированы в курортном Лимасоле в начале 2025 года. Весной того же года Галкин* был назначен генеральным директором и секретарем обеих организаций. Теперь в его руках сосредоточены ключевые полномочия — от права подписи до контроля над банковскими счетами и финансовыми потоками предприятий.

Спектр задач новых структур далек от творчества. В уставных документах кипрских компаний заявлены операции с жилой и коммерческой недвижимостью, покупка и реализация люксовых автомобилей, а также доверительное управление крупными активами и ценными бумагами. Фактически супруг Аллы Пугачевой возглавил структуры, предназначенные для сохранения и распределения семейных средств за рубежом.

Выбор Кипра в качестве базы не случаен. В Лимасоле у звездной семьи есть недвижимость на побережье, благодаря покупке которой супруги получили паспорта островного государства. После потери крупных рекламных контрактов и концертных площадок в России собственный кипрский бизнес позволяет юмористу централизованно управлять активами в европейской юрисдикции.

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

Шоу-бизнес в Telegram

10 сентября 2026, 17:48
Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Макс" / Shot ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Воздержание вредно: Пугачева лично отвезла молодого фаворита на свидание к девушке в отель

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Продюсер вскрыл истинную причину безденежья сбежавшего иноагента Галкина*

Продолжение: Продюсер вскрыл истинную причину безденежья сбежавшего иноагента Галкина*

Пугачева ошарашила фанатов тревожным признанием на тайном вечере с Паулсом
Максим Александрович Галкин (иноагент)

Максим Александрович Галкин (иноагент) Юморист

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Удар по будущим детям: популярная таблетка от жара оказалась опасной для беременных

Удар по будущим детям: популярная таблетка от жара оказалась опасной для беременных
Привычное и считавшееся самым безобидным лекарство внезапно оказалось в центре громкого медицинского расследования с пугающими выводами для будущих поколений. Сенсационные результаты масштабного исследования датских специалистов из Университетской больницы Копенгагена заставили мировое научное сообщество по-новому взглянуть на безопасность стандартных методов лечения во время вынашивания ребенка.

Сигнал SOS на лице: психосоматолог раскрыла, почему осенью кожа покрывается сыпью и корками

Сигнал SOS на лице: психосоматолог раскрыла, почему осенью кожа покрывается сыпью и корками
Внезапное появление воспалений на лице с наступлением первых холодов может оказаться вовсе не банальным косметическим дефектом, а отчаянным криком о помощи нашего подсознания. Сентябрь традиционно меняет привычный расслабленный график: отпуска подходят к концу, мегаполис затягивает в водоворот дедлайнов и плотного трафика, а погода становится сырой и прохладной.

Появившийся на публике 88-летний Александр Збруев ошарашил своим видом после слухов об онкологии

Появившийся на публике 88-летний Александр Збруев ошарашил своим видом после слухов об онкологии
Народный артист Александр Збруев лично появился на сборе труппы "Ленкома", развеяв слухи о тяжелой болезни. В театре "Ленком Марка Захарова" состоялся сбор труппы, приуроченный к приближающемуся вековому юбилею учреждения и открытию нового сезона.

Именно это неосторожное утреннее действие 12 сентября может на год заблокировать денежный поток

Именно это неосторожное утреннее действие 12 сентября может на год заблокировать денежный поток
Обычная утренняя привычка в двенадцатый день осени способна обернуться сокрушительным финансовым крахом и надолго перекрыть дорогу к достатку. В православном календаре 12 сентября совершается празднование в честь перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского.

Галкин* потерял дар речи, услышав неожиданное признание Пугачевой

Галкин* потерял дар речи, услышав неожиданное признание Пугачевой
Звезда отечественной эстрады удивила супруга во время совместной поездки. Живущая за рубежом чета продолжает делиться с подписчиками кадрами из путешествий.

"Не хватает образования и IQ!": разъяренная Поплавская жестко размазала певца SHAMAN за сломанную карьеру

"Не хватает образования и IQ!": разъяренная Поплавская жестко размазала певца SHAMAN за сломанную карьеру
Грандиозный взлет и стремительное угасание главного голоса эпохи стали поводом для беспощадного публичного разбора, вскрывшего неприглядную изнанку закулисной жизни артиста. Актриса, телеведущая и общественный деятель Яна Поплавская резко высказалась в адрес певца SHAMAN (Ярослава Дронова).

Выбор читателей

11/09ПтнГалкин* потерял дар речи, услышав неожиданное признание Пугачевой 11/09Птн"Не хватает образования и IQ!": разъяренная Поплавская жестко размазала певца SHAMAN за сломанную карьеру 11/09ПтнПродюсер вскрыл истинную причину безденежья сбежавшего иноагента Галкина* 11/09ПтнУсекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: традиции, строгий пост и главные запреты великого праздника 11/09Птн"Покаяния мы не услышали": Дзюник разнес Долину после ее слов о Марии Магдалине 11/09ПтнНайдено спасение от гипертонии: всего одна горсть в день защитит сердце и очистит сосуды