Овны теряют силу, Девы на грани срыва, а у Водолеев каша в голове: почему в сентябре нас накрыла дикая усталость

Внезапный упадок сил, накрывший миллионы людей с приходом осени, оказался не банальной ленью, а результатом мощного парада планетных блокировок на звездном небе.



С наступлением сентября многие сталкиваются с необъяснимым состоянием: тело отказывается слушаться, мысли путаются, а привычные рутинные задачи требуют колоссальных усилий. Большинство списывает это на сложный вход в рабочий ритм после отпусков или сезонную хандру. Однако астрологическая картина месяца указывает на более глубокие причины: планетарные аспекты подталкивают нас к вынужденному замедлению. Эзотерик Аделина Панина составила подробный энергетический разбор для всех стихий и объяснила, как пройти этот период без потерь.

Огненная стихия: Овен, Лев, Стрелец

Для представителей стихии Огня сентябрь приготовил непростой период: привычный внутренний мотор начинает давать сбои. Весь месяц в знаке Овна хозяйничают ретроградные Сатурн и Нептун, создавая фон задержек, сомнений и препятствий в делах.

Сильнее всего влияние планет ощутят Овны. Транзиты идут прямо по их знаку, превращая многие начинания в бег с барьерами. То, что раньше давалось одним импульсом, теперь требует повышенных затрат энергии. Львам и Стрельцам будет немного проще: их активность временно снизится, но не угаснет полностью. Уже в конце месяца, в ночь на 28 сентября, боевой Марс совершит переход в знак Льва, вернув огненным знакам уверенность, тонус и решительность.

Земная стихия: Телец, Дева, Козерог

Начало осени традиционно проходит под влиянием знака Девы — здесь расположились Солнце и Меркурий, задавая фокус на практичность. Это подходящий момент для наведения порядка в режиме дня, питании и рабочих процессах. Однако у самих Дев перфекционизм может вызвать обратный эффект: попытка распланировать каждую минуту лишает нервную систему необходимого отдыха.

Козерогам в сентябре придется столкнуться с перегрузкой. Напряженный аспект от планет в Овне порождает усталость от груза ответственности и тотального контроля. Тельцы же окажутся в наиболее стабильном положении: прямое напряжение звезд обойдет их стороной, позволив сохранить привычный темп. Главный совет для земных знаков — разрешить себе отпустить контроль и сделать паузу в делах.

Воздушная стихия: Близнецы, Весы, Водолей

Воздушные знаки в сентябре страдают преимущественно от ментальной перегрузки и информационного шума. 10 сентября Уран начинает ретроградное движение в знаке Близнецов. Для Близнецов и Водолеев это чревато рассеянностью, бессонницей и повышенной тревожностью из-за обилия мыслей.

Водолеям потребуется больше сил на поддержание эмоционального равновесия. А для Весов важным рубежом станет третья декада месяца. 22 сентября в их знак войдет Солнце, а затем произойдет полнолуние на оси Овен — Весы. Противостояние энергий создаст внутренний конфликт: внешние обстоятельства потребуют решительных шагов, тогда как организм будет нуждаться в покое.

Водная стихия: Рак, Скорпион, Рыбы

Водную стихию штормит с первых дней осени. Основное напряжение принимает на себя Рак, по которому проходит Марс, образуя жесткий аспект к Сатурну. Это формирует эффект зажатого тормоза: желание действовать наталкивается на внешние преграды, вызывая раздражение еще до наступления реального утомления.

У Скорпионов после перехода Венеры в их знак начнется глубокая эмоциональная перестройка. Работа с прошлыми привязанностями и обидами потребует немалых внутренних ресурсов. Рыбы же предпочтут снизить социальную активность. Их реакция на стресс проявится как желание временно уйти в тень — и лучшим решением для них станет бережное отношение к себе без чувства вины за снижение продуктивности.

Как восстановить ресурсы

Сентябрь подходит не для изнурительной гонки, а для осознанной перенастройки процессов. Не требуйте от себя максимума, нормализуйте сон, минимизируйте пустые контакты и обеспечьте себе полноценный отдых.

К концу месяца напряженный астрологический фон начнет рассеиваться. С гармонизацией аспектов вернется ясность мысли, а вместе с ней — силы для новых уверенных шагов.