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Пятница 11 сентября

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Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: традиции, строгий пост и главные запреты великого праздника

Фото: magnific.com
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Один из самых скорбных и строгих дней в православном календаре требует предельной осторожности.

11 сентября православный мир отмечает великий праздник — Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В этот день верующие вспоминают мученическую гибель величайшего из пророков, которому по приказу царя Ирода во время пира отсекли голову в угоду коварной Иродиаде и ее дочери Саломее, станцевавшей перед гостями. Эта дата наполнена глубокой скорбью, покаянием и сопровождается строгим однодневным постом.

Роковые запреты: чего нельзя делать 11 сентября

С этой памятной датой связано множество строгих правил и табу, которые наши предки соблюдали с особым трепетом:

  • Категорически запрещено брать в руки нож и резать что-либо круглое. Это главное и самое известное народное табу праздника. В народе верили, что форма капусты, арбуза, тыквы, яблок, лука или круглого каравая символически напоминает о главе пророка. Хлеб в этот день принято ломать руками, а от блюд, требующих сложной нарезки, стараются отказываться.
  • Нельзя подавать еду на круглых блюдах и подносах. По преданию, именно на таком блюде Саломея принесла отсеченную главу святого своей матери. Использование круглой посуды в этот день считалось недобрым знаком, способным навлечь в дом беду.
  • Под строжайшим запретом шумные гулянья, танцы и спиртное. Поскольку святой Иоанн погиб из-за пьяного разгула царя Ирода и пляски грешницы, любое увеселение, песни и вечеринки 11 сентября считаются грехом. Считалось, что тот, кто предается безудержному веселью в этот день, навлечет на себя череду неприятностей.
  • Запрещено употреблять мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. 11 сентября установлен строгий пост. В пищу разрешается употреблять только растительную пищу, каши на воде, овощи, постные супы и хлеб.
  • Нельзя надевать красную одежду. Алый цвет символизирует пролитую кровь великого праведника. Предки старались облачаться в скромные, темные или белые одежды, избегая вызывающе ярких нарядов.
  • Не рекомендуется шить, вязать и заниматься рукоделием. Считается, что использование острых предметов — игл, ножниц и спиц — может привести к травмам и физической боли.

Как правильно провести этот день

11 сентября православным христианам положено провести в тишине, молитве и духовном сосредоточении. Верующие посещают храмы, где совершаются особые богослужения, и обращаются к святому Иоанну Крестителю с молитвами об избавлении от пагубных зависимостей — алкоголизма и душевных страстей, а также просят об исцелении от головных болей.

В этот день принято совершать дела милосердия, подавать милостыню, прощать давние обиды и мириться с близкими. В народе говорили: "Кто на Иоанна Постного постится, тому прощаются многие грехи".

Приметы погоды на 11 сентября

Наблюдая за поведением птиц и природы в день Усекновения, люди делали выводы о приближающейся зиме:

  • Журавли улетели на юг — зима наступит рано и окажется морозной.
  • Лебеди поднимаются высоко в небо — скоро выпадет первый снег, а если летят гуси — жди затяжных осенних дождей.
  • Деревья стоят зеленые, но листва активно осыпается — осень будет долгой, теплой и сухой.
  • Гром гремит 11 сентября — к теплой и мягкой осени, которая продлится до самого ноября.

Проведите этот день со смирением, откажитесь от мирской суеты и праздных развлечений, чтобы сохранить мир в душе и уберечь свой дом от неприятностей.

Шоу-бизнес в Telegram

11 сентября 2026, 00:57
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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