Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Путешествие российского футболиста Павла Мамаева и его возлюбленной Надежды Санько сначала было омрачено тем, что пару не выпустили из-за положительного ПЦР-теста на ковид. Позже их задержали в аэропорту при прохождении таможни из-за дорогого украшения, которое они не задекларировали. По некоторым данным, стоимость кольца могла составлять несколько миллионов рублей. Его Павел Мамаев якобы подарил Надежде в честь помолвки.
Сначала девушка футболиста рассказала о случившемся происшествии в своем "Инстаграм", но потом запись была удалена по неизвестным причинам. В Сети начали быстро распространяться слухи о том, что Мамаева и его возлюбленную могли арестовать.
Наконец все стало на свои места. Утром Надежда Санько вышла на связь с подписчиками и сообщила, что с ней все в порядке, а все сплетни о происшествии опровергла.
"И таких вопросов сотни! Какие люди у нас в стране — просто сплетники и невежды!", – возмутилась 36-летняя невеста Павла Мамаева.
Она добавила, что их просто заставили на таможне заполнить необходимую декларацию. На этом их неприятности закончились.
Напомним, недавно в Сети появились слухи о том, что Надежда Санько якобы беременна от Павла Мамаева. Она сама пока не комментирует ситуацию. При этом возлюбленная футболиста постоянно критикует бывшую жену Павла Мамаева Алану.