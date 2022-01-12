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Шоу-бизнес
Таможня не дает добро: Мамаева с любовницей задержали в аэропорту

Таможня не дает добро: Мамаева с любовницей задержали в аэропорту

Не успел футболист вернуться в Россию, как столкнулся с серьезной проблемой.
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Павла Мамаева и его возлюбленную остановили на таможне в аэропорту. Об этом сообщил канал "360". Также Надежда выложила сначала пост в свой "Инстаграм", в котором сообщила о постигшей их проблеме. Так, Надежда написала, что таможня не дает добро. Однако через некоторое время публикация была удалена.

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Вероятно, проблемы возникли из-за кольца фирмы Graff, который преподнес футболист своей невесте. Стоимость ювелирного украшения оценивается примерно в десять миллионов рублей. Настолько дорогая покупка должна быть задекларирована при пересечении границы страны.

Возможно, спортсмен решил обойти стороной уплату налога. Если же вина будет доказана, то Мамаеву предстоит выплатить огромный штраф. Кроме того, возможно и такое, что дело этим не закончится и может дойти до административного ареста. Пока что не понятно, чем закончилась эта история. Если дело все-таки в кольце, то тогда его должны будут изъять для проведения экспертизы. Кстати, фанаты Павла не верят в то, что он сделал это специально. Поклонники уверны, что произошла ошибка.

Напомним, что Мамаев не так давно развелся со своей супругой. Ударом для Аланы стало впоследствии то, что она узнала, что любовницей ее мужа стала Надежда, которую она считала своей подругой. Экс-возлюбленная футболиста уверена, что вскоре бывшая приятельница тоже хлебнет горя с Павлом. Ведь он известен своим разгульным поведением. Так, Алана не один раз ловила супруга на изменах.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2022, 11:23 Источник: Телеканал 360 • Требует проверки
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История дружбы Кокорина и Мамаева

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