Путин вручил награды олимпийцам и назвал их гордостью России

Президент Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил государственные награды российским олимпийцам. Он назвал победителей Игр в Токио гордостью страны.

"Смотрю в зал, вы все такие мощные, красивые, изящные, молодые, успешные, и вроде бы этого достаточно, но вы еще и умные, продвинутые во всех отношениях", – обратился президент к олимпийцам.

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Путин признался, что ему было приятно слышать слова спортсменов о стране и Родине. "Связали даже сегодняшний день и ваши награды с выдающимся деятелем нашей страны – с Александром Невским", – отметил глава государства.

Слова олимпийцев говорят о том, что они серьезные, цельные и в широком смысле продвинутые люди, считает Путин. Он назвал победителей Игр в Токио гордостью России.

Президент пожелала спортсменам подтвердить их высокий статус и успехи. Олимпийская медаль – это золотое достоинство, которого добиваются единицы, добавил глава государства.

Олимпийская команда России на Играх в Токио заняла пятое место, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. На Паралимпиаде наши олимпийцы стали четвертыми в общем зачете с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.