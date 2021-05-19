Собянин опроверг информацию о застройке "РЖД Арены" жильем

Градоначальник поспешил успокоить взволнованных болельщиков. "Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то", – написал Собянин в своем блоге.
Он напомнил, что город возрождает старые стадионы, строит новые арены и другие спортивные объекты. Стадион футбольного клуба "Локомотив" и его территория должны развиваться, а не сноситься, подчеркнул мэр столицы.
По словам градоначальника, у властей нет планов застраивать территорию вокруг нового вокзала Восточный жильем. Благодаря транспортно-пересадочному узлу транспортная доступность стадиона станет лучше – повысится его популярность, уверен Собянин.
Ранее в СМИ распространилась информация о закрытии "РЖД Арены" и переезде "Локомотива" в "Лужники".
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