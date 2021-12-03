"Ты сидишь и видишь, как он играет": Барановская рассказала о новой любви

Неожиданно выяснилось, что Юлия Барановская никогда не любила футбол. И вообще она давно восхищается известным теннисистом Маратом Сафиным. Об этом соведущая Александра Гордона по программе "Мужское/Женское" рассказала в эфире шоу "Быть человеком".
Ведущая эмоционально отозвалась о спортсмене. Она говорила о нем так, будто это ее новая любовь. Барановская назвала Сафина личностью и профессионалом. Она отметила, что многие приходят смотреть не на теннис, а на Сафина.
"Я дикая фанатка большого тенниса. Футбол никогда не был моим видом спорта. А если теннис, то не может не быть страстью Марат Сафин. Ну это же что-то невообразимое. Ты сидишь и видишь, как он играет", – с придыханием сказала Юлия Барановская.
Напомним, Юлия Барановская сейчас в разводе. После расставания с Андреем Аршавиным она одна воспитывает троих детей.
Телеведущей часто приписывают романы с разными звездами, в том числе с партнером по популярному шоу Александром Гордоном.
По словам Юлии Барановской, они действительно проводят вместе много времени за пределами ток-шоу и практически живут на работе. Однако романа у них нет.