В Москве жестоко избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева

Спортсмен вместе со своей девушкой, керлингисткой Анной Сидоровой, отдыхал в караоке-клубе в центре Москвы. Инцидент возник после того, как Дмитрий Соловьев заступился за спутницу.
По словам менеджера фигуриста, нападавших было трое. "Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое. Сейчас Дмитрий сейчас находится в больнице", – отметила Елена Болотова. В настоящее время близкие ожидают точного диагноза и подробностей о состоянии.
Напоминаем, что Дмитрий Соловьев является участником шоу "Ледниковый период". Фигурист катается в паре с Ксенией Бородиной.