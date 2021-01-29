Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику

В пятницу, 29 января, Вячеслав Малафеев сообщил, что продолжает бороться с последствиями неприятной истории, которая приключилась с его дочерью весной прошлого года. Тогда Ксению задержали с наркотическими веществами. Возбуждено уголовное дело. Наследнице футболиста грозит до 15 лет тюрьмы.
Пока судебный процесс продолжается, Вячеслав решил отправить дочь в специализированную клинику. Он с сожалением признает, что не может помочь наследнице самостоятельно. "Верю, что все будет хорошо", – написал спортсмен в своем инстаграм-аккаунте.
Малафеев считает, что его наследница должна собрать все силы и научиться относиться к жизни ответственно. Мол, только так Ксения сможет пережить неприятный этап и справиться с проблемой.
Напомним, почти две недели назад 41-летний Вячеслав Малафеев был госпитализирован. Футболисту диагностировали двустороннюю пневмонию и ковид. "Зенитовец" покинул стены медучреждения в среду, 27 января, о чем также сообщил подписчикам своего инстаграм-аккаунта.
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