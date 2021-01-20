Заболевший ковидом Малафеев рассказал о самочувствии

Бывший вратарь футбольного клуба "Зенит" Вячеслав Малафеев рассказал о своем самочувствии после того, как попал в больницу с коронавирусом. "В целом все хорошо", – цитирует спортсмена RT. Он поблагодарил близких и простых поклонников за поддержку, а также выразил уверенность, что с болезнью у него получится справиться.
Популярные темы форума
Сын поддерживает Навального
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Поломана психика
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
А вы страдаете авторитаризмом?
Вы бы хотели, чтобы Аляска присоединилась к России?
Сергей
Взяли племянника на воспитание.
Новым девам сюда
Битва мегер