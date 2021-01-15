Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба заразился коронавирусом

Капитан сборной России по футболу и петербургского "Зенита", нападающий Артём Дзюба заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Игрок сдал тест на ковид, который показал положительный результат.
Печальную новость сообщили представители "Зенита" на официальном сайте команды. В клубе добавили, что помимо Дзюбы коронавирус также был обнаружен у вратаря Андрея Лунёва. Из-за заболевания оба футболиста будут вынуждены пропустить сбор зенитовцев в Дубае, сообщает RT.
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