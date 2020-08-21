Moscow Raceway ждет участников: пилоты B-Tuning к битве готовы

В эти выходные, 22-23 августа, команда B-Tuning Pro Racing Team готовится показать высокий результат на четвертом этапе Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), который состоится на подмосковной трассе Moscow Raceway. Скоростной автодром с тремя длинными прямыми и несколькими ходовыми поворотами – один из наиболее подходящих для автомобилей Volkswagen. Из года в год пилоты на машинах этой марки демонстрируют здесь высокий темп.



Хэтчбек, который в классе Туринг-Лайт снова поведет в бой руководитель команды Андрей Севастьянов, в прошлом сезоне успешно боролся здесь под управлением Артема Кабакова, неся на себе внушительный весовой гандикап. Шансы на повторение успеха на Moscow Raceway довольно велики, ведь на этот раз машина в цветах B-Tuning уже не будет самой тяжелой в пелотоне. Сам же Андрей прекрасно знаком с этой трассой. Здесь он одержал две победы подряд в 2014 году и поднимался на вторую ступень подиума в 2013 году.

Александр Буйлов, выступающий в S1600, также сумеет побороться за лучший результат в сезоне. С учетом пропуска первого этапа, в абсолютном зачете он расположен не очень высоко, но казанский уикенд показал, что Саша готов бороться и прорываться наверх даже с дальних рядов стартовой решетки. Moscow Raceway – трасса довольно обгонная, и вес его машины также будет меньше, чем у некоторых соперников, что явно сыграет в его пользу.









Высоки шансы на победу в юниорском зачете. Егор Ганин сегодня является одним из быстрейших пилотов в S1600 Юниор, и только обидный сход в Казани не позволил ему оказаться выше третьей строчки в общем зачете. В прошлом году Егор отметился на волоколамском автодроме третьим местом во втором заезде, и теперь – самое время улучшить этот результат. Дмитрий Галицын расположен в протоколах чуть ниже, но и ему вполне по силам взойти в эти выходные на подиум. Вместе с другими воспитанниками Гоночной академии Антона Захарова Дима не единожды тренировался на этой трассе, и долго вкатываться в нее ему будет не нужно.









Квалификации и первые гонки четвертого этапа (в классах S1600 и S1600 Юниор) пройдут уже в субботу, но основная борьба на трассе развернется в воскресенье. Следить за сражениями в этот раз, к сожалению, можно будет дистанционно. Зрителей на трибунах Moscow Raceway не будет, но все воскресные заезды в прямом включении будут транслироваться на официальном YouTube-канале СМП РСКГ, а заезды Туринг-Лайт – и на каналах сети Матч ТВ.