"Зенит" досрочно стал чемпионом России

В рамках очередного матча чемпионата России на поле краснодарского стадиона сошлись "Зенит" и "Краснодар". Победу одержала петербургская команда со счетом 4:2.
Благодаря этой победе ближайшие соперники "Зенита" по турнирной таблице – "Локомотив" и "Краснодар" – оспорить их лидерство уже не смогут. Это означает, что футбольный клуб досрочно стал чемпионом России.
В родном Санкт-Петербурге команду встречали в аэропорту восторженные фанаты, передает телеканал "360". Поздравить спортсменов поспешили также их родные и близкие. Сами они, празднуя шестое чемпионство, попрыгали вместе с болельщиками.
��✊ #ОпДавайДавай pic.twitter.com/NdYUfGV5aH— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 6, 2020
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