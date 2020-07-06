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Спорт

"Зенит" досрочно стал чемпионом России

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В рамках очередного матча чемпионата России на поле краснодарского стадиона сошлись "Зенит" и "Краснодар". Победу одержала петербургская команда со счетом 4:2.

Благодаря этой победе ближайшие соперники "Зенита" по турнирной таблице – "Локомотив" и "Краснодар" – оспорить их лидерство уже не смогут. Это означает, что футбольный клуб досрочно стал чемпионом России.

В родном Санкт-Петербурге команду встречали в аэропорту восторженные фанаты, передает телеканал "360". Поздравить спортсменов поспешили также их родные и близкие. Сами они, празднуя шестое чемпионство, попрыгали вместе с болельщиками.

Автор: 6 июля 2020, 08:20 Источник: телеканал "360" ✓ Надежный источник

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