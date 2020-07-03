После смерти отца Нурмагомедову предложили отказаться от боя

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов предложил своему коллеге по октагону Хаибу Нурмагомедову отказаться от боя с американским спортсменом Джастином Гэтжи. Эта схватка была запланирована на сентябрь 2020 года. Свое предложение Харитонов объяснил необходимостью для спортсмена пережить боль от потери отца. 57-летний Абдулманап Нурмагомедов ушел из жизни в результате осложнений из-за коронавируса 3 июля. В больницу с COVID-19 он попал еще в апреле.