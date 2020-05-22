У Павла Погребняка обнаружили коронавирус

Нападающий "Урала" Павел Погребняк заболел коронавирусом. Результаты тестов остальных участников футбольного клуба оказались отрицательными.
В пресс-службе команды уточнили, что Павел Погребняк чувствует себя хорошо. Болезнь протекает без симптомов. Сейчас футболист находится под наблюдением медиков. "Надеемся, что никаких осложнений не будет", – выразили надежду представители "Урала" в интервью для Life.ru.
Позже известие прокомментировала и супруга спортсмена Мария Погребняк. Она призналась, что была шокирована результатами теста. Жена футболиста добавила, что не испытывает недомогание, однако у ее детей поднялась температура, сообщает телеканал "360".
Популярные темы форума
Третий зуб
Куда делись интересные авторы?
Темы
Ищу третьего мужа
Привет коллегам
Хочу ребенка мулата
Зачем нужны дети?
Куда потратить миллион?
Помогите назвать жену
Новая мода. Упадете точно.