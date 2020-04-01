Крупнейший турнир по теннису отменили впервые за 75 лет

Одно из крупнейших и самых престижных соревнований по теннису – Уимблдонский турнир – отменили впервые за 75 лет. Причиной вновь стала пандемия коронавируса COVID-19, сообщает Life.
В последний раз спортивные состязания переносили в 1945 году. Его проведение в 2020 году было запланировано на 29 июня. Вместо этого турнир пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года. Фанаты тенниса смогут сдать билеты и вернуть потраченные на них средства.
Популярные темы форума
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что за мода рожать в глубокой старости?
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
Коронавирус у Льва Лещенко
Зачем Россия соперничает с этими странами ,они всё-равно все дружит между собой против неё?
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?