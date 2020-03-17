Предстоящий бой Емельяненко перенесли из-за коронавируса

Пандемия коронавируса значительно влияет на проведение спортивных мероприятий. Принято решение перенести бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.
По данным RT, мероприятие планировалось на 3 апреля. Новая дата будет объявлена позже.
Пандемия коронавируса значительно влияет на проведение спортивных мероприятий. Принято решение перенести бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.
По данным RT, мероприятие планировалось на 3 апреля. Новая дата будет объявлена позже.
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