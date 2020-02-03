Возвращение Загитовой на лед поставили под сомнение

Олимпийская чемпиона по фигурному катанию высказала мнение о возможном восстановлении одиночницы. Наталья уверена, недостаточно просто держать уровень, нужно еще учить четверной прыжок, чтобы конкурировать с другими девочками.
Как отметила Бестемьянова, возвращение имеет только в случае борьбы за золото. "Без выступления на официальных соревнованиях сложно держать себя в тонусе целый год. Ей же не нужно пятое место! Только первое!" – прокомментировала фигуристка ситуацию вокруг коллеги.
"Не сомневаюсь, что раз она решила вернуться, то чувствует в себе силы, значит, на подходе четверные прыжки", – приводит слова чемпионки RT. Наталья уверена, что в любом случае одиночница прекрасно смотрится на льду. "С другой стороны, Алина – украшение любого шоу. Она выглядит настолько органично и роскошно в профессиональных постановках, так почему бы ей не кататься там?" – добавила Бестемьянова.
Как стало известно 13 декабря, Загитова решила приостановить участие в соревнованиях. Заявление фигуристки специалисты расценили как безвозвратный уход из спорта, но позднее девушка опровергла подобные суждения. Алина является олимпийской чемпионкой, победительницей первенств мира и Европы.
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