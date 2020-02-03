18-летний хоккеист скоропостижно умер от рака

Стало известно о смерти 18-летнего хоккейного вратаря Вилена Прокофьева. Спортмен играл за молодежную команду клуба "Снежные Барсы".
По данным телеканала "360", год назад у хоккеиста нашли онкологическое заболевание. Четыре месяца он боролся с Саркомой Юинга, но болезнь одержала верх. "Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. Благодарим всех, кто поддерживал его все это время и не остался в стороне", – сообщили коллеги Прокофьева по цеху.
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