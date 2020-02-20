"И так недалекий": известный хоккеист прошелся по футболисту Тарасову

24-летний российский хоккеист Никита Задоров высказался о футболисте Дмитрии Тарасове. Молодой человек считает, что полузащитник "Локомотива" недалекого ума.

Кажется, что скандалы могут устраивать только звезды шоу-бизнеса. В спорте же зачастую все тихо и спокойно, никто никого не пытается оскорбить. Однако случаются моменты, когда кто-то из спортсменов нарушает идиллию.

Так, молодой хоккеист Никита Задоров, выступающий за американский клуб "Колорадо Эвеланш", стал героем YouTube-шоу "Тафгерл". Во время интервью он рассказал ведущей Алене Гребеньковой о драках на льду и суевериях хоккеистов, побеседовал об Александре Овечкине и Олимпиаде. Но во время того, как Никита начал рассуждать, чем отличаются между собой Россия и США, в беседе стала фигурировать личность Дмитрия Тарасова.

"Думаю, что Россия – спортивная страна, но у нас также есть и недалекие люди, которые не знают имен игроков, выступающих в НХЛ. Какие-то там футболисты смотрели финал 2011 года. Например, Тарасов. Но он и так недалекий", – сказал Задоров.

Напомним, Никита Задоров выступает в "Колорадо Эвеланша" в качестве защитника. Вместе с командой ему удалось завоевать бронзовую медаль на чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходил в Словакии в 2019 году. Никита является воспитанником хоккейной школы ЦСКА. У него есть жена Александра. Вместе с ней он растит 2-летнюю дочь.