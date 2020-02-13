Александра Кокорина публично втоптали в грязь

Существует большая вероятность того, что один из самых скандальных спортсменов присоединится к "Сочи" на тренировочном сборе в Турции. Переговоры прошли продуктивно и сейчас находятся на завершающей стадии. Об этом рассказал известный футбольный комментатор Нобель Арустамян в своем твиттер-аккаунте. Тем временем, журналист и ютуб-блогер Василий Уткин раскритиковал решение 28-летнего форварда. Он публично назвал Кокорина тряпкой. "Увы", – добавил Уткин.
Поклонники поддержали мнение шоумена. Многие отметили, что не ожидали ничего другого от Александра, мол сразу было понятно, что он продаст себя тому, кто больше предложит. "Как будто он всем своими действиями доказывал нам обратное", – негодовал критик. Тем не менее, некоторые не могли скрыть своего возмущения. По их мнению, Кокорин не должен был даже соглашаться на встречу с Ротенбергом. Одного пользователя Сети ситуация настолько расстроила и разозлила, что он даже написал четверостишие, в котором втоптал Александра в грязь.
"Если духом ты слаб и безмерно собою гордишься,
Если славы добиться любыми путями стремишься,
Знай, в беде и в нужде ты с обманом и с ложью смиришься,
И под натиском силы ты воле чужой покоришься", – написал разочаровавшийся в футболисте подписчик.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Обслуживающий персонал в России это жесть.
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
Надоело жевать ковёр
Соседи громко ругаются
Не зовет замуж спустя 8 лет
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Дочку бросил партнер по танцам
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?