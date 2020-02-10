Знаменитый спортсмен откровенно высказался об отсидевшем за побои Кокорине

Капитан "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что думает насчет возвращения Александра Кокорина в сборную. Футболист пояснил свою точку зрения.

Джикия считает, что команда только выиграет от прихода в нее Кокорина и Мамаева. Мужчина надеется, что они вместе смогут сыграть на Евро-2020. На вопрос журналиста, реально ли спортсменам выступить на престижном чемпионате, капитан "Спартака" ответил, что сначала ему самому хорошо бы получить вызов. "Но если они попадут в сборную, мне будет приятно. Ребята – отличные. И Паша и Саша", – отметил мужчина.

Также Георгий Джикия прокомментировал ситуацию форварда Александра Кокорина в "Зените". "Не в курсе политики клуба, но знаю одно – Саша как футболист и профессионал просто необходим "Зениту", – высказал точку зрения спортсмен. "Несколько обидно сейчас за Сашу. Все, через что Кокорин прошел, – а это уже больше года – очень непросто. Хочется, чтобы все прошло, наладилось, и он уже побыстрее играл и получал удовольствие от любимого дела", – приводит слова Джикия RT со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Александр Кокорин не захотел переходить в аренду из петербургского "Зенита" в "Сочи". После отказа его перевели во второй состав клуба. Напомним, в сентябре прошлого года мужчина вышел из колонии общего режима по условно-досрочному освобождению. Он был осужден за серию потасовок в Москве в октябре 2018 года в компании своего друга, футболиста Павла Мамаева.