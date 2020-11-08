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Спорт
Плохо кончил: бессовестного онаниста Дзюбу выперли из сборной

Плохо кончил: бессовестного онаниста Дзюбу выперли из сборной

Артем Дзюба. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тренер Станислав Черчесов публично заявил о весьма серьезных изменениях в составе главной футбольной команды страны. Выяснилось, что 32-летнего Артему Дзюбу решили не приглашать на ближайший сбор национальной команды.
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Трудности в карьеры нападающего "Зенита" начались после того, как в интернет просочилось пикантное видео, на котором спортсмен занимается самоудовлетворением. По мнению Черчесова, подобное поведение недопустимо для игрока сборной России.

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Как отметил тренер, ситуация, сложившаяся с Артемом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Похоже, что онанизм Дзюбы представил из себя серьезную угрозу для имиджа футбольных клубов.

Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи.

Станислав Черчесов добавил, что каждый игрок сборной России должен давать адекватную оценку своим поступкам как на поле, так и за его пределами.

"Было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет", – публично заявил тренер.

Сам же Дзюба отказывается комментировать произошедшее. Напомним, что сегодня вечером Артем должен выйти на поле в матче с клубом "Краснодар". Руководство и тренерский штаб "Зенита" игнорируют скандал и ждут вечерней схватки.

Автор: 8 ноября 2020, 15:11 Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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