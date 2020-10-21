Кириенко назвал главные задачи единоборств в России: Воспитание патриотов и закалка характера

В своем выступлении перед собравшимися Сергей Кириенко рассказал об отличительных особенностях российских школ единоборств. По мнению политика. для отечественных бойцов характерно главенство духовной и волевой победы над победой в бою. Кириенко пояснил, что у тех, кто пришел заниматься боевыми искусствами к российским тренерам, обязательно произойдет закалка характера, даже если они не достигнут огромных высот в спорте.
Сопредседатель РСБИ считает, что именно в воспитании такого характера и заключается главная задача отечественных школ единоборств. По мнению Кириенко, в бою важны физические показатели и мастерство, но победа чаще всего достигается именно благодаря силе духа, а именно этой чертой славятся россияне.
Замглавы Администрации президента также отметил, что воспитанники российских спортивных организаций "точно будут настоящими патриотами своей страны". Воспитание таких патриотов, по словам политика, и является миссией боевых искусств в России.
Кроме того, Кириенко назвал отличительной чертой отечественных бойцов способность бросать вызов основателям различных видов единоборств. Он обратил внимание, что несмотря на то, что Россия – родина самбо, в ходе церемонии премиями награждали спортсменов, одержавших победу над основателями киокусинкай и ушу.
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