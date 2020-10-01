Загитова пропустит серию Гран-при по фигурному катанию

Появились свежие данные о деятельности российской фигуристки Алины Загитовой. Стало известно, что спортсменка пропустит Гран-при сезона-2020/21.
Напомним, в прошлом году Загитова сообщила о том, что намерена приостановить свою карьеру. Стоит отметить, что сейчас знаменитость активно готовится к новой для себя работе. Загитова попробует себя в качестве телеведущей, пишет "Пятый канал".
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