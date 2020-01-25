"Не могу больше молчать": жена Семака рассказала о пополнении

Жена главного тренера клуба "Зенит" Анна Семак сообщила радостное известие. В их семье произойдет пополнение.

Накануне поездки в Непал супруга футболиста вновь задумалась о беременности. Анна Семак поняла, что соскучилась по бессонным ночам и путешествиям по всему миру со слингом. "Прикидывая все "за" и "против", думала я также об усыновлении новорожденного малыша", – призналась она.

Во время похода женщину неотступно преследовала мысль, что будущий член семьи уже появился на свет. "Именно поэтому, зайдя в магазин шерстяных изделий в Катманду, руки сами собой потянулись к крошечным шапочкам и кофточкам", – вспомнила Анна Семак в личном микроблоге.

Вернувшись из Непала, она встретилась со своей старшей дочерью. 20-летняя Майя была сильно взволнована, хотела поговорить с матерью и отцом. Наедине девушка рассказала, что ждет ребенка. Отцом будущего малыша стал ее возлюбленный Женя.

"Господи, как можно сделать абсолютно счастливых людей еще более счастливыми? Радовались мы, радовались наши любимые Майя с Женей, делились планами, я сразу предупредила, чтобы о нянях даже не думали – молодая рок-н-рольная бабушка, управляющая катером – это и лучший друг, и самый надежный уход", – заявила супруга Сергея Семака.