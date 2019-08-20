Показаны лучшие голы 2019 года

Победитель получит приз имени Ференца Пушкаша. Среди кандидатов форвард "Барселоны" Лионель Месси и нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович. Также в числе претендентов – форвард "РБ Лейпциг" Матеус Кунья, атакующий хавбек "Ривер Плейт" Хуан Кинтеро, нападающая женской сборной Камеруна Аджара Нчут и другие.
Отметим, приз имени Ференца Пушкаша получает автор самого лучшего гола года. В 2018-м его вручили египетскому футболисту "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху.
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