Шарапова с треском провалилась на Уимблдоне

Теннисистка Мария Шарапова проиграла спортсменке Полин Пармантье в матче стартового раунда Уимблдона. Первые три сета завершились со счетом 4:6, 7:6, 5:0 в пользу француженки. Россиянка отказалась продолжить игру из-за травмы запястья.
На пресс-конференции Шарапова призналась, что во время игры ей помешала давняя травма плеча. "Очень редко я завершаю матч в его середине, но это означает то, что было действительно больно. Это довольно тяжелая травма, но я не хочу уходить из спорта. У каждого из нас есть работа", – передает слова спортсменки РИА ФАН со ссылкой на Metro.
Напомним, что марте этого года Мария Шарапова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации в Риме – причиной стало повреждение плеча. Из-за проблем со здоровьем она не выходила на корт с января, сообщает Life.
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