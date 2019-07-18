Аршавин поддержал идею продажи алкоголя на стадионах

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поддержал идею возвращения алкоголя на стадионы. По его мнению, спиртные напитки на футболе – нормальное явление.
"Футбол и пиво всегда рядом. Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. Если болельщику нужен дополнительный допинг, пусть пьет пиво и своими эмоциями заряжает команду", – цитирует Аршавина Sport24.
Напомним, что продажа алкоголя во время спортивных мероприятий запрещена. Ранее глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что эксперты обсуждают вопрос о возвращении спиртных напитков на стадионы, передает РИА Новости.
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