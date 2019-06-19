Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада
В ролике, снятом очевидцами, можно увидеть, как хоккеист стоит на краю пожарной машины и выкрикивает лозунги. Внезапно автомобиль трогается, спортсмен теряет равновесие и падает. На помощь к Ивану Барбашеву спешат очевидцы.
Напомним, что в ночь на 13 июня команда "Сент-Луис Блюз" одержала победу над клубом "Бостон" в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли. Команда впервые в истории стала обладателем почетного приза, подчеркивает "Вечерняя Москва".
Blues drop RFA Ivan Barbashev pic.twitter.com/CmDgqgF3yF— Heart of NHL (@HeartofNHL) 18 июня 2019 г.
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