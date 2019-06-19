Шарапова одержала ослепительную победу после длительной паузы

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над словачкой Викторией Кужмовой в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации. Она обыграла соперницу со счетом 7:6 (10:8), 6:0.
Отмечается, что россиянка вышла на корт после паузы длиной в 4,5 месяца. Следующей соперницей Марии Шараповой станет либо немецкая теннисистка Анжелика Кербер, либо бельгийская спортсменка Исалин Бонавентур, передает RT.
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