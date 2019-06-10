Татьяна Тарасова пострадала из-за подлого обмана

Прославленный российский тренер рассказала в Instagram о вопиющем инциденте. Татьяна Тарасова пожаловалась на ложь со стороны журналистов.

Тренер раскритиковала работу корреспондентов, выпускающих интервью, которых она не давала. Татьяна Тарасова отметила, что подобное происходит нередко.

Более того, якобы в беседах с журналистами она рекламирует лекарственные препараты. Наставница фигуристов заявила, что не имеет к этому никакого отношения.

"Друзья, мне попалось якобы мое интервью изданию "Специальный корреспондент", где я рекламирую некую мазь для суставов. Никакого интервью на эту тему я не давала, с журналистом Мамонтовым не беседовала. И ведь не первый раз такой обман от моего имени", – подчеркнула Тарасова.

Пользователи соцсети поддержали знаменитого тренера. "Татьяна Анатольевна, мы Вам верим, Вы очень честный и порядочный человек. Грязь и обман к Вам никогда не пристанут!", "Не беспокойтесь, я верю только рекламным роликам про коньки и Вашим комментариям по фигурному катанию", "Дорогая Татьяна Анатольевна! Этих спамщиков-обманщиков на каждом сайте, себя не уважающем! И под Вашим именем, и доктора Мясникова, и Малышевой! Да кто и верит? Ваше доброе имя исключает саму возможность нашего серьезного отношения к этим подлогам!!! Никто им не верит!" – прокомментировали пост Татьяны Тарасовой фолловеры.

Добавим, что Татьяна Тарасова часто высказывается о выступлениях российских фигуристов. В своей фирменной манере она нередко их критикует. От нее доставалось даже олимпийской чемпионке Пхенчхана Алине Загитовой, а также серебряному призеру Игр Евгении Медведевой.